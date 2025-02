Dommages causés par le PCIe Q-Release Slim : Asus China plus compatissante qu’Asus USA

Une voix discordante venant de Chine, avouons qu'une telle témérité a de quoi surprendre. C’est pourtant celle exprimée par Asus China dans la controverse du PCIe Q-Release Slim. Tandis qu’Asus USA rejette la responsabilité, et s’exonère, du moins publiquement, d’une prise en charge d’éventuels dommages (tout en invitant les victimes à contacter le support), la branche chinoise de la société assume une politique d’assistance davantage volontariste.

Nous avons relayé cette affaire en fin de semaine dernière. Plusieurs rapports accusent le mécanisme PCIe Q-Release d’endommager les cartes graphiques. Dans un communiqué publié le 31 janvier sur le site Asus North America, la société répond qu’une « fréquence d'utilisation normale » du mécanisme ne cause pas d'usure prématurée par rapport à « des emplacements PCIe traditionnels ». Dans le cas de « problèmes spécifiques ou d’anomalies », Asus s’engage toutefois à « assumer l'entière responsabilité et à les traiter ».

Pour sa part, Asus China assume plus explicitement la prise en charge d’éventuels dommages. Une déclaration dans la langue du pays restranscrit celui d’Asus USA. En passant, il ajoute une lliste exhaustive de toutes les cartes mères qui utilisent la nouvelle génération de PCIe Q-Release Slim.

De plus, selon des échanges rapportés par HXL, la société propose un remplacement gratuit des cartes mères utilisant l’ancienne version du Q-Release. Pour les clients qui ne souhaitent pas s’embêter avec une procédure de retour, Asus China distribue un bon d’un montant d’environ 200 RMB (26 euros) valable dans les magasins JD. Enfin, elle propose des « compensations supplémentaires ou une assistance au titre de la garantie en cas de dommages causés à la carte graphique ». Officiellement, les cartes Asus et MSI sont couvertes. La procédure semble en revanche plus complexe pour les modèles Gigabyte et Colorful.

ASUS China “PCIe Q-Release Slim” Solution

1. Compensation of 200 JD E-cards(~200 RMB)



2. Free replacement of motherboards with improved “PCIe Q-Release” design.



3.Additional compensation or warranty assistance will be provided for damage to the graphics card.@unikoshardware pic.twitter.com/QhsjPmGqoX