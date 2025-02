Bill Gates sâ€™inquiÃ¨te de lâ€™avenir d'Intel

Hier soir en vous levant, ou peut-être ce matin en vous couchant, vous vous êtes peut-être posé les questions suivantes : « Que pense Bill Gates de la situation d’Intel ? Quel regarde porte-t-il sur le passage de Pat Gelsinger à la tête de l’entreprise ? ». Non ? Eh bien, qu’importe. Vous avez cliqué sur cet article, vous aurez donc les réponses à ces interrogations que vous ne vous étiez pas posées.

Elon Musk, sort de ce corps !

Intel, ça va pas fort

Inutile de présenter Bill Gates, cofondateur et directeur général de Microsoft entre 1975 et 2000, accessoirement l’un des hommes les plus riches du monde depuis le début des années 1990.

Au sein du couple Wintel qui a façonné l’écosystème PC x86 grand public de ces dernières décennies, l’un des conjoints a su mieux naviguer dans d’autres eaux que l’autre. L’évolution des cours des actions en est indicateur sans doute imparfait, mais tout de même révélateur (la capitalisation n'est cependant pas la même).

À vélo, vous préférez quel parcours ?

Bien sûr, le tandem reste d’actualité. Seulement Microsoft n’hésite plus à assumer ses infidélités en public, comme en témoigne le traitement de faveur accordé cet été à Qualcomm dans le cadre des AI PC.

Lors d’une interview accordée à l'Associated Press, Bill Gates a déclaré : « Je suis stupéfait qu'Intel ait perdu son cap. Gordon Moore a toujours fait en sorte qu'Intel soit à la pointe de la technologie. Et maintenant, ils sont en quelque sorte à la traîne en termes de conception et de fabrication de puces. J'ai trouvé Pat Gelsinger très courageux de dire : "Non, je vais m'occuper de la conception, je vais m'occuper de la fabrication". J'espérais pour lui, pour le pays, qu'il réussirait. J'espère qu'Intel s'en remettra, mais la situation semble assez critique pour eux à ce stade ».

Bill Gates n’expose pas les raisons qui justifient, selon lui, cette perte de vitesse. Ce que l’on peut constater, c’est qu’Intel et Microsoft ont raté le coche des smartphones, mais qu’elles ont su tirer parti de l’essor du cloud computing. Par contre, contrairement à Microsoft, Intel a, pour l’instant, manqué le rendez-vous avez l’IA. De plus, la transition vers la 5G ne lui a pas été aussi bénéfique qu’à d’autres acteurs du marché.

Grossièrement, Intel est ainsi passée à côté de grandes tendances qui ont germé au cours de la décennie passée et de l'actuelle. Ajoutez à cela un autre un facteur de son déclin, la perte de son leadership dans la fabrication de semi-conducteurs, et vous avez plusieurs défaillances difficiles à palier. Le licenciement de 15 000 employés, soit environ 10 % des effectifs, à l’été 2024, fut sans doute l’une des conséquences de cet aveuglement.

En dépit de ces turbulences, d’aucuns ne voient pas Intel faire faillite. Son appareil productif a freiné la conception interne avant que l’entreprise ne concède à externaliser une partie de sa production, mais il pourrait aussi être sa bouée de sauvetage — d’autant plus dans un contexte de hausse des tensions internationales.

En outre, gardons à l’esprit qu’Intel s’accapare toujours certains marchés. Citons celui des CPU d’ordinateurs portables x86, entre autres. Ceci dit, l’écart avec AMD s'étiole (il est passé de 86 / 14 en 2012 à 76 / 24 fin 2024 selon les données de Statista). Ce rapprochement va perdurer toute cette décennie selon plusieurs analystes. Tenons aussi compte de la menace des systèmes Arm, lesquels représenteraient 40 % du parc en 2029 contre 20 % de nos jours.

Concernant Pat Gelsinger, sachez qu'il vit sa meilleure vie en tant que président de la startup chrétienne Gloo.