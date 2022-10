Attention, nous allons passer en mode "vieux con". Bien qu'il y ait déjà le Vieux Con Gaming, que nous saluons, voici le Vieux Con Hardware ! Nous allons remonter à lépoque des CPU monocoeur, les Athlon XP / Athlon / Duron pour ne pas les nommer, et d'une des cartes mères les plus iconqiues de cette période, car peu chère et efficace, l'ECS K7S5A. Certes, il lui fallit de la RAM DDR de qualité pour fonctionner, si vous lui colliez de la "noname", vous vous exposiez à des freezes de la machine. Mais cependant, elle était populaire car peu chère, l'âge d'or d'ECS à n'en pas douter. Et puis petit à petit, la firme a disparu des radars de cartes mères au profit d'autres plus solides.

C'est donc pas sans émotion que nous revoyons resurgir ECS des catacombes, avec une carte mère simple, sans chichi, moins fournie également, mais qui devrait faire bien baisser le ticket d'entrée de la plateforme Raptor Lake, qui devrait faire retomber un peu les marques qui font de la surenchère technique pour une partie de la clientèle qui n'en a pas spécialement besoin, mais qui pioche allègrement dans les poches à la recherche du billet de 500 €. Cette mobale, c'est la Z790H7-A Game Leet. Deux slots PCIe x16, un X1, et c'est tout, 4 slots de DDR5, 4 slots M.2 sans radiateur de la morkitue, du noir, un peu de jaune, des radiateurs à taille humaine, c'est la recette du retour.

Notez que le catalogue comporte déjà du B660, H610, des chipsets série 400 et 500 en LGA1200, mais rien en Z, ce qui constitue la bonne surprise et la nouveauté en somme, le retour sur le chipset compagnon roi Z790. Reste à voir qui va la vendre, et où, à quel prix également, ce qui constitue le plus gros challenge de la firme en cette heure ! MadreZ Dios !