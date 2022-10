La grande messe Call of Duty reprend cette année, avec le Modern Warfare 2. Suite de l'épisode de 2019, qui avait pour rappel mis du ray tracing sans upscaling, il débarque avec son grand spectacle, ses scripts et son action qui s'enchaine rapidement. Il faut donc oublier la spontanéité, mais l'immersion a toujours été la marque de fabrique, comme son ennemi juré de l'époque Medal of Honor. Ce que l'on souhaite savoir, c'est quel est le comportement de ce jeu dont le moteur est annoncé comme plus précis et plus beau - ce qui n'est pas bien dur en soi vu que les anciens étaient vraiment à la traine de l'innovation - bref. GameGPUa fait le test avec son nouveau panel incluant une RTX 4090, et du Ryzen 7900X.

Il y a, dans cet opus, du DLSS 2 et du FSR 1.0, ainsi que du XeSS pour lequel nous vous préparons un test sur les jeux compatibles actuels. En FHD, sans upscaling, la RTX 4090 caracole en tête, devant les Radeon qui sont en forme, la RTX 3080 Ti étant juste derrière la RX 6800. En bas, une GTX 1070 ferme la marche avec 42 ips, alors que la première des dernières Radeon, alias la RX Vega 56, se paye le luxe de dominer les RX 2070, 2060 SUPER et GTX 1080. Avec upscaling, on voit que la RTX 4090 ne profite quasiment pas du DLSS, au contraire des autres cartes qui se délectent du DLSS et du FSR selon leur capacité. Cela donne d'ailleurs un peu plus de souffle à la GTX 1070.

En QHD, les choses changent peu, on notera quand même la RTX 3080 Ti qui dépasse la RX 6800, cette dernière se faisant talonner par la RTX 3080, tout ça sans upscaling. Avec, la RTX 4090 en profite franchement, mais le reste du panel conserve le même ordre qu'en rastérisation normale. En UHD, peu de cartes sans DLSS ni FSR peuvent prétendre à 60 ips : la RTX 4090 est à 108, la RTX 3080 Ti à 60, à égalité avec la RX 6800 XT, la 6900 XT étant seulement 4 ips au-dessus de sa cadette. On a la RX 6800 et la RTX 3080 qui sont au-dessus des 50 ips, mais pour toutes les autres, c'est compliqué. En y ajoutant de l'upscaling, ça permet aux cartes limites de dépasser les 50 ips, depuis la RTX 3060 Ti (à 49) et la RX 6700 XT.

Au final, ça ne semble pas super gourmand, c'est un peu l'ADN de la saga. En jouant, comme d'habitude sur quelques options graphiques, le framerate peut déployer son 3e poumon !