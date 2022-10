Celui qui n'a pas eu ses parents en train de galérer pour passer les pignons de la Simca 1300 n'a rien connu de la vie ! Il était possible de rouler avec le levier entre deux vitesses, les boites de l’époque, c’était quelque chose. AIDA64 lui, passe la vitesse 6.80, et c'est pas pour aller plus vite. C'est pour ajouter de nouveaux matos et technologies à la liste déjà longue de la suite logicielle. Voici le changelog :

• AVX-512 accelerated benchmarks for AMD Zen 4 based Ryzen 7000 Series processors

• Microsoft Windows 11 2022 Update and Windows 10 22H2 2022 Update support

• Asus ROG Ryujin II EVA LCD display support

• Support for DDR5 EXPO memory profiles

• Enhanced support for Socket AM5 and Z790 chipset motherboards

• SMBIOS 3.6.0 support

• GPU details for Intel Raptor Lake

• GPU details for nVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070 Ti

C'est donc plus complet, et surtout contemporain, avec la plateforme Raptor Lake d'un côté incluant les CPU et Z790, et de l'autre côté l'AM5 et surtout les séries X670 et B650 sans oublier les processeurs testés ici. Pour rappel, des versions sont payantes, mais la version gratuite d'évaluation permet d'avoir assez d'infos, même si certaines sont masquées.