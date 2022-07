Enfin un autre jeu officiel FSR 2 ! Depuis que c'est passé dans le domaine public, les moddeurs ont pu ajouter le FSR 2 en bidouillant des fichiers dans certains jeux, mais ça restait pénible à mettre en oeuvre pour les joueurs. Quand l'implémentation est officielle, c'est quand même largement plus simple. Chernobylite a vu une rustine lui colmater la brèche, elle apporte un meilleur ray tracing et le FSR 2.0. En ce qui concerne le RT, l'UE4 n'est pas doué, il faut le dire, c'est même assez subtil et bien loin d'être une vitrine technologique pour cet éclairage réaliste comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous. Pour couronner le tout, l'impact sur les performances est plus que sensible, à éviter donc dans ce jeu. Quid du FSR 2.0 à présent ?

TPU a fait le test. Hélas pour cet upscaling temporel AMD, le ghosting est très présent. La technologie de NVIDIA souffrait du même souci avec les premières versions du DLSS 2, mais il a depuis réussi a corriger presque complètement ce souci depuis son DLSS 2.3, AMD a donc du pain sur la planche pour parvenir au même résultat. Le bilan dans ce jeu ? Ceux qui ont joué à Chernobylite le savent, le vent est toujours présent, et donc les mouvements de la végétation ou du décor sont permanents. Et notre confrère relève du ghosting partout, ce qui au final rend le jeu moins bon qu'avec le FSR 1, qui éludait déjà beaucoup les détails fins. Le rendu donne l'impression de jouer sur une dalle 30 ms, comme au début des moniteurs LCD qui devaient remplacer le bon vieux tube cathodique : des trainées ! Si le FSR 2 a donné des espoirs qualitatifs aux joueurs non équipés de RTX, la mise en pratique est encourageante mais insuffisante pour faire oublier le FSR 1 pour l'heure, et encore moins le DLSS 2.x, comme nous l'avons vu également dans Tiny Tina's Wonderlands, la seconde vidéo ci-dessous. Reste à espérer que les rouges remédient à ces soucis de ghosting au plus vite, afin de proposer une alternative vraiment crédible à la concurrence dans ce domaine.