Le refresh RDNA 2, qui finalement est un speed bump des fréquences GPU grâce à un TDP plus élevé, et qui emploie de la GDDR6 à 18 Gbps, semble se dessiner. Il y a une référence chez GIGABYTE qui a été trouvée chez deux revendeurs australiens nommés Megabuy et ITNest, elle fait partie d'un lot de trois chez le constructeur. C'est la version Eagle qui est en prévente, les versions Gaming et Aorus arriveront surement plus tard. Toujours est-il que ce modèle est vendu à prix d'or. Si vous le voulez, il faudra débourser plus de 3200 $ pour l'acquérir, soit autant que les RTX 3090 Ti qui y sont listées. Cependant, les RX 6900 XT n'y sont pas données non plus, entre 1800 et 2200 dollars AUD.

C'est vrai que ça reste de la précommande, avec des tarifs non définitifs, mais si on convertit, on retombe peu ou prou sur les tarifs gaulois, il faut multiplier chaque prix par 0.68 pour avoir le prix en euros hors taxes. Ça donnerait 2200 € HT, ça fait cher le speed bump au final, surtout que la problématique que nous avions soulevée au sujet de la RTX 3090 Ti se retrouve également avec la RX 6950 XT. Qui va payer, aujourd'hui, une carte en fin de vie à ce prix quand la succession se pointe avec des performances estimées à 2.5x supérieures entre flagships ? À part celui qui a des ronds à plus quoi savoir en faire, auquel cas il peut donner à Valérie Précaire, personne de censé ne sautera le pas.. (Source)