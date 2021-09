Ampere Computing est une start-up qui revient de manière plutôt récurrente sur notre comptoir. En effet, la firme fait dans le ARM haute performance, un segment qui peut avoir de l’avenir également pour le grand public. Néanmoins, les processeurs du jour ne sont pas prévus pour des tours, mais pour des serveurs, puisqu’il est question du M128-30, un CPU qui affiche fièrement 128 cœurs ARM Neoverse N1 cadencés à 3 GHz.

Le bousin a été testé par notre confrère Phoronix en simple et en bi-CPU au côté d’un autre processeur de la marque, le Q80, qui, comme son nom l’indique, possède 80 cœurs, en version simple et en bisocket également, ainsi qu’un CPU AMD EPYC 7763 (bisocket, soit 128 cœurs/ 256 threads @ 2.45 GHz) et un Intel Xeon Platinum 8140 (80 cœurs/ 160 thread @ 3.4 GHz). Alors, kiki gagne, celui qui a le plus de cœurs ? De performance monothread ?

Hé bien, comme souvent, tout dépendra de la tâche. Si le x86 s’illustre dans divers benchmarks tels John the Ripper, Blender ou encore Stress-NG sauce « CPU Stress », le processeur d’Ampère se défend vaillamment sur la saveur « Vector Math » et « Crypto » de stress-NG, ainsi que m-queen. Ainsi, ce n’est pas tant la puissance brute de calcul qui manque, mais plutôt les moyens de l’exploiter correctement dans des domaines autres que le calcul scientifique linéaire. Notez également que la solution d’AMD s’est montrée systématiquement au-dessus de celle d’Intel, quel que soit le test effectué. En même temps, difficile de le battre avec deux fois moins de cœurs ! Pour en revenir à ARM, la firme a clairement sa carte à jouer côté serveur où l’écosystème a eu le temps de migrer vers un support du manycore ; ce qui n’est pas (encore ?) le cas de nos bons vieux ordinateurs de bureau et portables. À voir comment les choses évoluent dans le futur !