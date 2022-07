Intel vient de dévoiler ses chiffres pour le second semestre 2022. Ils ne sont pas terribles puisqu'ils reculent, et c'est même la première fois depuis une décennie que le bénéfice net est en perte. C'est souvent après un coup de pied dans les fesses que l'on repart plus fort, et il va falloir à Intel de la force pour revenir, même si intrinsèquement personne n'est inquiet pour lui, sauf lui-même. Malgré tout cela, dans le magma de mauvaises nouvelles annoncées par Pat Gelsinger, qui a perdu le sens des punchlines pour le coup comme lors du lancement d'Alder Lake vis-à-vis de son concurrent rouge, il y a une lueur d'espoir.

Cet espoir se nomme Arc Alchemist. Si on sait que les deux cartes haut de gamme A770 et A750 devraient concurrencer les RTX 3060 Ti et RTX 3060, d'après Intel, on ne sait toujours pas quand ça arrivera. Nous rappelons que le géant bleu avait affiché Q1 2022 sur son site avant de l'éditer en mode ninja et de mettre 2022. Les diverses rumeurs voyaient ça pour Q2, mais il n'en fut rien. Pat Gelsinger a donc parlé de Q3 2022, période qui va du 1er juillet au 30 septembre. Cela signifie que ça ne tarderait pas trop, mais le problème relevé par MLID montre une plus grande complexité. En effet, les systèmes qui devaient embarquer des cartes Arc devaient arriver en juillet, voire début aout. Mais rien ne semble prévu nulle part aux catalogues des divers partenaires.

Laissons le bénéfice du doute au patron d'Intel, mais ça ne ressemble pas à un lancement réussi quoiqu'il arrive dans son mode opératoire. Cela ferait passer les annonces officielles d'AMD et de NVIDIA pour des évènements parfaitement huilés, alors que ce n'est jamais le cas. Mais jamais dans de telles proportions !