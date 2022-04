Un nouveau pilote a émergé pour les chipsets du camp AMD, il s'agit de la version 4.03.03.624. Attention, elle n'a pas encore été officiellement été publiée par AMD et n'apparait donc pas encore sur la page support du constructeur, seul son partenaire GIGABYTE semble pour l'instant avoir pris les devants avec une publication des nouveaux pilotes pour plusieurs de ses cartes mères AM4. En attendant de voir ce qu'il en est réellement de sa distribution et validité, la nouvelle version contient plusieurs additions intéressantes. La première est l'ajout du support USB4, mais pour l'instant uniquement pour Windows 10 64-bit et c'est aussi une mise à jour qui ne concernera que les Ryzen 6000 « Rembrandt » à la Zen 3+, puisqu'ils sont à ce jour les seuls produits AMD compatibles USB4.

L'autre aspect intéressant est l'ajout d'un bien curieux « AMD 3D V-Cache Performance Optimizer Driver », cette fois pour Windows 10 et Windows 11, toujours uniquement 64-bit. Un pilote qui interroge quant à son rôle et son utilité, rien n'ayant été dit à propos d'un tel bout de software pour l'instant par AMD. On peut tout de même spéculer que celui-ci ne sera pas réellement indispensable au fonctionnement et à l'exploitation du 3D V-Cache d'un Ryzen 5800X3D, étant donné qu'AMD avait affirmé que la présence du 3D V-Cache sera transparente aux yeux de l'OS et des programmes, apparaissant simplement comme un cache L3 plus grand. De ce fait, seule une mise à jour du BIOS est requise pour activer le support sur les cartes mères existantes.

D'un autre côté, on peut aussi imaginer que le pilote puisse introduire un scheduling optimisé et mieux adapté à la présence du 3D V-Cache et/ou pour optimiser l'allocation des ressources aux logiciels en fonction de leur capacité à bénéficier ou non de l'usage du 3D V-Cache. Nul doute que nous obtiendrons la réponse à ces interrogations très prochainement, peut-être via AMD, mais certainement après le 20 avril, dès lors que le Ryzen 7 5800X3D sera arrivé dans le commerce et quand l'embargo sur les tests sera enfin levé. Il sera donc surement intéressant de tester sans, puis avec les nouveaux pilotes afin de déterminer d'éventuelles variations en fonction de l'usage. (Source)