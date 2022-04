Tom Petersen a le beau rôle. Jadis chez NVIDIA à teaser des produits, des valises contenant des produits mystère, bref, à faire râler les geeks, il est parti chez Intel depuis 2019. Et hier, il s'est régalé le bougre. Lors d'une interview donnée à HotHardware, il a esquissé brièvement, "à l'insu de son plein gré", une carte graphique Arc Alchemist, sans rien dire dessus. Il aurait tout aussi bien pu montrer un vieux PCB retouché à l'arrache que ça serait passé pareil. Cependant, sans mot dire, ou maudire c'est selon votre envie, cette carte mystère fut montrée vite fait.

Elle possédait 3 prises d'alimentation PCIe 8 broches, ce qui ne correspond en soi, à rien de ce que nous connaissons des projets d'Intel. Et à plus forte raison, si le GPU vedette n'a pas de consommation démoniaque, ce qui serait logique eu égard à la cible visée qui est la RTX 3070/Ti voire RX 6700 XT/6800, il n'y a aucune raison de coller 450 W de jus en plus des 75 W du port PCIe. Et c'est donc sans grand risque que nous pensons qu'il pourrait ne s'agir que d'un prototype, et en aucun cas une carte de référence Intel à paraitre dans les semaines qui viennent. Quel farceur ce Tom !