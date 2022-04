Encore une nouveauté chez EKWB, cette fois-ci dans sa gamme EK Quantum, c'est-à-dire tout en haut de la pyramide ! C'est un waterblock et il se nomme EK Quantum Magnitude 1700. Comme son nom l'indique et selon les dires du fabricant, il s'agit de la nouvelle « solution ultime » optimisée pour refroidir un processeur Alder Lake (et Raptor Lake le jour venu) bien au chaud sur son socket LGA1700 (mais il est aussi compatible LGA1200, au cas où). Voilà qui tombe à pic pour tempérer les ardeurs d'un i9-12900KS !

Le moins cher, nickel acétal.

Le plus cher, nickel et titane satiné.

EKWB nous raconte que le cœur du waterblock est un insert fait de laiton moulé au CNC (par ailleurs amovible et pouvant être tourné à 180° pour avoir entrée et sortie à la verticale plutôt qu'à l'horizontale) et sous celui-ci se trouve un une plaque de refroidissement en cuivre avec des ailettes occupant 50 % d'espace en plus par rapport à avant, mais tout en ayant une empreinte réduite pour une compatibilité optimale. Les microcanaux font 0,40 mm de large et les microfins 0,26 mm d'épaisseur, un ensemble censé assurer une restriction minimale du flux et maximiser l'échange thermique. Notez aussi que la plaque de refroidissement de base est légèrement convexe afin d'obtenir un meilleur contact avec l'IHS du processeur, mais le fabricant proposera aussi une plaque parfaitement plate en cuivre ou en cuivre nickelé à acheter séparément.

La plaque froide plate, version cuivre.

Ce n'est d'ailleurs pas le seul truc que vous pourrez prendre à part et personnaliser, l'EK Quantum Magnitude 1700 vous laissera également le choix d'avoir ou non une bande de 30 LED D-RGB, sélectionner le matériau ou la combinaison qui vous conviendra le mieux (cuivre + acétal, 100 % nickel, nickel et titane satiné, nickel + acétal, nickel + plexi), ajouter une plaque froide plate en nickel ou en cuivre, et enfin personnaliser l'accent de couleur du cadre (D-RGB, nickel, noir, rouge, bleu, violet, or ou vert) !

Cependant, comme vous vous en doutiez, tout cela a un cout non négligeable, l'EK Quantum Magnitude 1700 de base représente ainsi déjà une sacrée cartouche avec son prix conseillé de 209,90 €, mais sachez que cela peut grimper jusqu'à 269,90 €, et ce sans prendre en compte l'ajout éventuel d'une plaque froide plate pour 41,90 € et/ou d'un autre accent de couleur pour 30,90 € ! Pas de doute, c'est bien un produit de luxe réservé à une petite niche de passionnés qui aiment et ne comptent pas. Pour les autres, payer 300 balles pour un waterblock seul paraitra largement déraisonnable... Espérons au moins que ses performances seront à la hauteur de la facture, quand bien même cette dernière restera sans doute tout de même assez difficile à justifier.