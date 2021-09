EVGA, à force de la teaser via son clockeur maison Vince Lucido, a fini par l'officialiser, et donc la lancer. C'est le premier pas de la firme dans l'univers d'AMD, et force est de constater qu'elle n'a pas voulu le faire avec de l'entrée de gamme ou une carte mal bâtie. Ce que veut EVGA, c'est marquer les esprits, et se donner une image solide et qui compte. Il faut avouer qu'elle a mis les petits plats dans les grands pour sa X570S DARK.

cliquez pour grossir !

Premièrement, le look ne laisse pas insensible, et surtout dénote complètement avec ce qui se fait ailleurs : le PCB n'est pas du tout organisé comme les autres, avec le socket tourné de 90°, et les deux slots de RAM au-dessus de ce dernier. Autour de lui, on retrouve 17 phases VRM, et un radiateur surplombant le panneau arrière, incluant deux petits moulins de 4 cm très certainement. Ce même radiateur est relié au X570S par un caloduc, celui-ci se jetant dans un radiateur énorme qui se prolonge entre les deux ports PCIe 4.0 x16. Ça fait de la surface pour dissiper, et en silence puisque le X570S ne nécessite pas de ventilation active.

Les prises ATX 24V, les deux 12V, le PCIe 6 pins supplémentaire, et finalement toutes les prises de la mobale sont pivotées de 90°, il y a 8 slots Sata 6 Gbps et une multitude de switches et de prises USB, RGB et ARGB, multiBIOS, sans oublier les boutons Power et Reset sur le PCB. Il n'y a pas de prix crié sur tous le stoits, mais on peut craindre un prix ASUS-like, puisqu'EVGA destine clairement sa carte aux overclockers et à ceux qui aiment chiner dans le BIOS, et extraire le moindre MHz de sa machine, ou la plus grande synchronisation entre Infinity Fabric et DDR4. Et effectivement, les craintes sont fondées puisque le géant US la liste à 690 $ US sur son store.