Elle a été officialisée il y a peu de temps, c'est la première carte mère d'EVGA à destination des CPU AMD. Elle arbore le nouveau chipset X570S, un die shrink du X570 originel qui lui permet de se passer, volontiers, d'un ventilateur. Si vous voulez savoir à quoi la belle, ou la bête, ressemble, vous trouverez plus de détail sur ce billet. Pour faire succinct, gros étage d'alimentation, architecture particulière du PCB 10 couches avec slots de RAM au-dessus du socket, ce dernier étant naturellement tourné de 90° ce qui permet le montage de ventirads directement en soufflerie vers l'arrière, et plein d'autres ajouts qui font que la firme réclame 690 $ de la bande à Biden pour l'acquérir. Elle arrive cependant très tard, en pleine fin de vie de l'AM4, et en plein début du LGA1700.

Anandtech a testé la machine, et il est confirmé qu'elle n'est pas à mettre entre toutes les mains. Elle tient ses promesses en termes de bidouillage et d'overclocking, mais le novice sera vite perdu. Et puis une telle somme dans une carte mère, aussi réussie soit-elle, quand c'est pour l'utiliser en mode pépère, c'est comme donner de la confiture aux cochons. Après, il y a l'achat coup de coeur, car visuellement elle en jette, et qu'elle attire l'oeil avec son agencement si particulier. Et comme on dit dans les EHPAD, et à qui l'tour ?