3 épisodes de la mobale Z690, après le passage chez GIGABYTE et chez MSI, direction chez ASRock ! Alors, qu'a fait le fabricant autour du nouveau chipset Z690 d'Intel ? Tout d'abord, ASRock s'est contenté d'élaborer "seulement" 14 modèles pour l'instant, au gré des nomenclatures habituelles de la maison, et vu ses habitudes, il est peu probable que ce chiffre augmente encore beaucoup. En sus, ASRock a aussi fait l'inverse des autres fabricants, puisque sur les 14 modèles seuls 4 pourront permettre d'accompagner Alder Lake avec de la DDR5, le reste se fera en DDR4. Un choix pas forcément déconnant étant donné que tous les acheteurs ne voudront probablement pas déjà se jeter sur la nouvelle génération de DRAM et préfèreront attendre qu'elle murisse et que ses tarifs s'adoucissent, et donc réutiliser la DDR4 qu'ils possèdent certainement déjà en attendant. C'est juste un peu dommage que le constructeur n'ait pas opté lui aussi pour des appellations permettant d'identifier facilement un modèle DDR4 ou DDR5.

Contrairement à ce qu'on a pu voir pour l'instant chez les autres fabricants, l'écart entre le haut et le bas du panier est beaucoup plus marqué chez ASRock. Entre la Taichi, son armure imposante, son équipement conséquent et ses 20 phases Dr.MOS (capacite 105A), et une petite Z690M Phantom Gaming 4 presque toute nue et avec seulement 7 phases Dr.MOS (capacité 50A), il y a un fossé énorme, un peu surprenant. Naturellement, tous sont compatibles avec l'ensemble de la famille Core de 12e génération, mais il faudra - comme toujours - veiller à bien faire des appairages cohérents.

Un peu comme chez MSI, ASRock s'est limité à l'Ethernet 2,5 GbE, point de 10 GbE pour commencer, et il n'y aura du Thunderbolt 4 que pour trois des modèles - l'un facile à deviner, les deux autres sont les Taichi. Par contre, tous ceux avec du sans-fil possèderont le WiFi 6E, pour certains par l'intermédiaire d'une puce Killer (comme pour l'Ethernet d'ailleurs), pour les autres via la puce CNVi standard de chez Intel. Le PCIe 5.0 x16 concerne la plupart des modèles. Enfin, comme ce fut déjà le cas avec la génération précédente, les cartes les plus haut de gamme seront aussi livrées avec un support optionnel pour le GPU à attacher à la carte mère - c'est le cas pour 9 des références.

Les cartes mères Z690 d'ASRock n'apparaissent pas encore dans notre moteur de recherche d'EAN, donc pas de box price cette fois-ci. La majorité d'entre elles ont toutefois dejà bien été référencées chez le groupe LDLC. Les prix vont de 794,95 € pour une Taichi Razer Edition (769 € pour le modèle standard) à 219 € pour une Z690M Phantom Gaming 4, en sachant qu'il y a aussi des prix dans la trois-centaine, quatre-centaine et cinq-centaine. Bref, pas de surprise, ça tape au moins aussi haut qu'ailleurs...