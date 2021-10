Petit tour d'horizon — avant tout visuel — des cartes mères introduites par GIGABYTE pour accompagner le lancement d'Alder Lake, et autant vous prévenir qu'il y en a un paquet ! En effet, il faut compter avec pas moins de 25 références différentes chez GIGABYTE, rien que pour servir le nouveau chipset Intel haut de gamme Z690. Naturellement, la plupart des constructeurs ont toujours eu pour habitude de blinder leur catalogue, particulièrement pour le haut de gamme, rien de neuf sous le soleil. Mais cette année les choses sont aussi un peu différentes, puisque le choix a cette fois-ci été gonflé artificiellement par l'ajout de variantes DDR4 - 8 exactement chez GIGABYTE - de plusieurs des références DDR5 proposées, Alder Lake étant compatible avec les deux afin de ne pas imposer une transition vers une DDR5 encore chère et aux bénéficesassez relatifs pour l'instant. Au moins, ça laissera beaucoup de choix pour trouver la meilleure Z690 à son Alder Lake, si telles sont vos intentions d'achats.

En attendant de voir ce que nous réservent les gammes équipées des chipsets inférieurs de la série 600, qui dit Z690, dit évidemment haut de gamme et donc cartes mères bien équipées, voire suréquipées et dans l'ensemble plutôt bien élaborées, avec une nomenclature parfaitement familière. De la Z690 AORUS Extreme Waterforce à la Z690 UD, il y aura forcement tout un monde, autant sur le plan technique que tarifaire, mais on voit bien que la plupart des cartes mères Z690 en imposent physiquement parlant et semblent avoir tout le nécessaire pour gérer de l'Alder Lake pouvant être bien gourmand en énergie. Elles offrent aussi la plupart des choses que l'on attend d'une carte mère moderne et conformément aux nouveautés qu'apporte le chipset Z690 d'Intel.

Entre 20 + 1 + 2 phases VRM 105A pour la plus grosse carte et 16 + 1 + 2 phases VRM à 60A pour la plus « petite », vous y trouverez aussi du 10 GbE, mais surtout du 2,5 GbE, ainsi que du WiFi 6E et de l'USB 3.2 Gen2x2, ou encore une quantité plus ou moins importe d'emplacement pour du SSD NVMe PCIe 4.0/3.0. Alder Lake n'embarquant pas de Thunderbolt 4, c'est aux fabricants d'intégrer une puce pour son support. Chez GIGABYTE, seul le modèle XTREME (Waterforce) en embarquera une.

Bon, on ne va pas vous infliger une description détaillée de chaque carte, d'autant plus que tous les 25 modèles sont d'ores et déjà listés sur le site officiel du fabricant avec tous les détails techniques intéressants. Toutefois, n'ont été référencés en magasin pour précommande, pour l'instant seulement une partie du catalogue (comme vous pourrez le voir dans la belle petite pricebox — générée sans suer grâce à l'outil génial de Nico — tout en bas de la page), le reste viendra logiquement plus tard, potentiellement au compte-goutte. Attention, chez SMidistri les prix ne collent pas avec le modèle affiché et cliquer dessus vous renverra pour l'instant systématiquement vers l'AORUS XTREME, ce sera sans doute corrigé prochainement.

On vous laisse maintenant admirer les visuels de chaque modèle ci-dessous. Notez que les images ne sont pas toutes à la même échelle, on vous invite de toute façon à cliquer sur chacune d'entre elles, ou du moins sur celles qui vous font de l’œil, afin de voir les choses en grand et de beaucoup plus près.

Z690 AORUS XTREME Waterforce, pas encore d'image de la carte, alors admirons son carton ! Mis à part le waterblock, ses spécifications sont celles d'une XTREME, tout simplement. À gauche, Z690 AORUS XTREME, et Master à droite. AORUS Z690 PRO et ULTRA. AORUS Z690 ELITE AX et ELITE tout court ! AERO Z690 G et AERO Z690 D.