Dans la famille des Raspberry Pi se trouvent bon nombre d’individus : le Pi originel, désormais en version 4 ; le Pico, qui tient davantage du microcontrôleur que de l’ordinateur, le Compute Module, davantage à destination des pros avec son facteur de forme SO-DIMM, le Pi 400 prisonnier de son clavier ; et, enfin, le Zero. Or, tout ce beau monde se doit bien d’être mis à jour, c’est ainsi que naît notre carte de jour. le Raspberry Pi Zero 2 W.

Si, extérieurement, les différences avec le précédent Raspberry Pi Zero W sont minces du fait des mêmes connections en 2 micro-USB (in+out), un lecteur microSD, un GPU à 40 broches ainsi qu’un connecteur HDMI, les entrailles sont sensiblement différentes. Déjà, le port CSI-2 (caméra) n’était pas présent sur la cuvée 2017 (et, a fortiori, sur celle de 2015), mais le beau fait son apparition en 2021. Pour le reste, le SoC est sans aucun doute la partie ayant le plus bénéficié de la mise à jour : d’un BCM2835 (Core ARM11 à 1 GHz), la nouvelle version offre 4 cœurs inspirés du Raspberry Pi 4, c’est-à-dire un BCM2710A1 (4 cœurs Cortex-A53 Armv8 @ 1 GHz) ; bien que les 512 Mio de RAM soient toujours de la partie, tout comme le Wifi b/y/n et la dent bleue en 4.2.

Si les performances sont en hausse, cela se ressent également sur le prix, car, par rapport au modèle précédent, le Raspberry Pi Zero 2 W triple l’addition par rapport au tout premier modèle pour l’emmener à... 15 $. Voilà qui reste largement abordable pour les particuliers, surtout au vu des prestations du nouveau venu. Futurs acquéreurs, foncez : les précommandes sont ouvertes pour la plupart des sites !