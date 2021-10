Hier soir avait lieu le premier jour de l’Intel Innovation, une conférence de plus après l’Intel Accelerated et l’Intel Architecture Day. Tout pareil ? Pas vraiment : Il est cette fois-ci, enfin, question de produits réels, de prix et de configurations ! Certes, l’information avait déjà fuité les jours précédents, mais cette fois-ci, le tout vient directement de la maison-mère.

À l’intérieur, rien de bien folichon - ou plutôt, rien de bien nouveau, puisque (presque tous) les détails techniques ont déjà été dévoilés lors de l’Architecture Day, fin août, nous vous renvoyons donc vers notre brève à ce sujet pour se rafraîchir la mémoire. Dans les grandes lignes, les bleus dévoilent ici une architecture hétérogène : des cœurs puissants, nommés P-Cores, côtoient des E-Core moins gourmands ; les premiers montant en fréquence comme jamais, là où les seconds seront utilisés lors de tâche d’arrière-plan voire d’encodage vidéo lors de streaming. Hâte de voir ce qu’il en est ? Voici la liste complète, en tout point exacte à la dernière fuite :

CPU Coeurs (Performances + Efficients) / threads L2 + L3 (Mio) Fréquence BASE E/P en (GHz) Frequence Turbo Max E/P en (GHZ) Turbo Boost 3 (GHZ) iGPU RAM TDP Base / Turbo (W) Prix i9-12900K 8+8 / 24 14+30 2,4 / 3.,2 3,9 / 5,1 5,2 UHD 770 128 Gio maxi, DDR4 3200

DDR5 4800









125 / 241 589 $ i9-12900KF 8+8 / 24 14+30 2,4 / 3.2 3,9 / 5,1 5,2 Rien 125 / 241 564 $ i7-12700K 8+4 / 20 12+25 2,7 / 3,6 3,8 / 4,9 5,0 UHD 770 125 / 190 409 $ i7-12700KF 8+4 / 20 12+25 2,7 / 3,6 3,8 / 4,9 5,0 Rien 125 / 190 384 $ i5-12600K 6+4 / 16 9.5+20 2,8 / 3,7 3,6 / 4,9 Rien UHD 770 125 / 150 289 $ i5-12600KF 6+4 / 16 9.5+20 2,8 / 3,7 3,6 / 4,9 Yapa Rien 125 / 150 264 $

Rien de bien surprenant : du 8+8 cœurs maximum, mais, surtout, une fréquence de 5,2 GHz annoncée en Turbo Boost 3, Intel ayant même communiqué sur « des surprises en overclocking », nous avons hâte de vérifier tout cela en test. Pour le reste, les prix sont loin d’être aussi atomiques que ce que certains pressentaient, et c’est tant mieux ! Par contre, niveau chauffe, il va y avoir de quoi passer l’hiver tranquillement : avec 241 W en PL2 (nouvellement renommé Maximum Turbo Power), Alder Lake n’est pas tellement plus économe que le Rocket Lake précédent... mais Intel assume ouvertement cette consommation. Pire, la firme laisse tomber la fenêtre de temps tau du turbo, et autorise officiellement ses CPU — K seulement... – à conserver indéfiniment leur enveloppe thermique PL2.

C’est tout ? Hé oui, mais ne vous détrompez pas : ce lancement n’est qu’une annonce commerciale, et les premiers CPU sont tout juste envoyés aux crémeries. Pour s’en procurer un, il va encore falloir attendre une semaine ou deux. De plus, Alder Lake, du haut de son Intel 7, ne sera pas réservé qu’aux processeurs de bureau : c’en est fini des architectures/gravures différentes sur mobile et sur PC, l’hétérogénéité dans le SoC, c’est l’homogénéité dans ses intégrations. Néanmoins, les futures autres versions ne sont pas encore connues, mis à part le fait que ce serait pour novembre, et que pas moins de 60 références seront au programme — Intel restant définitivement toujours Intel ! Patience, tout cela ne devrait définitivement plus trop tarder.