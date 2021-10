no ragotz

Intel Innovation • Plus d'overclocking pour Alder Lake ?

Après avoir présenté Alder Lake dans toutes ses déclinaisons pour PC de bureau, bientôt disponibles à la vente ; et après nous avoir abreuvés d’informations quant aux nouveautés de la DDR5, les bleus ont également causé fréquence, overclocking et optimisation thermique. Il faut dire que depuis Comet Lake (Rocket Lake ayant également suivi), la limite PL2 indiquant la puissance moyenne pompée par le CPU en boost — potentiellement pour une durée infinie si le MCE, Multi-Core Enhancement, un système d’overclocking automatique présent dans bon nombre de cartes-mères, est activé — s’est envolée, avec 250 W pour le plus gourmand des i9. Avec Alder Lake, les choses sont sensiblement meilleures avec 241 W pour les i9, 190 W pour les i7 et 150 W pour les i5.

Pour autant, il va bien falloir refroidir correctement le bouzin, Intel semblant très optimiste sur ses ventes. Ainsi, la firm a revu son packaging pour le rendre toujours plus fin ; ce qui n’est pas sans rappeler une tendance déjà réalisée par des intrépides sur le net sur les générations précédentes. De plus, le matériaux utilisé pour souder le processeur à l’IHS passw également à la cure d’amincissement, sans que cela ne soit malheureusement quantifié.

Bien entendu, les bleus parlent pas ouvertement de gains pour les utilisateurs normaux face à un proco bourré de watts, mais mentionnent plutôt son intérêt dans le cas de l’overclocking. Pour rappel, les meilleurs CPU sont censés booster à 5,1 GHz au maximum, une valeur dépassant franchement les Ryzen et suivant, enfin, la lignée du 14 nm. Nous nous attendons donc à une marge de surcadençage relativement faible.

Dans ce cas, si vous souhaitez envoyer du GHz en passant en mode manuel, Alder Lake aura un tas de réglage pour vous : comme d’haabitude, les (P — ) Cores seront réglables avec chacun leur fréquence, mais les E-Core seront, eux, contrôlables par cluster de 4 uniquement. Le cache a également droit à son horloge, découplée de la partie graphique, de la mémoire et de la BCLK habituelle.. Notez au passage que le ratio mémoire est de 2, la faute à une DDR5 aux fréquences trop rapide pour être suivie par le contrôleur.

Enfin, la firme a également prévu de quoi jouer sur les fonctionnalités des cœurs afin de les faire grimper toujours plus dans les tours : possibilité d’en désactiver en matériel, de retirer complètement le support AVX, où de lu forcer une descente brutale de fréquence lors de leur usage ; mais également l’accès aux horloges... DMI et PCIe. S’il est peu probable d’y voir un quelconque intérêt (surtout avec le PCIe 5.0), la chose pourra peut-être intéresser les plus touche-à-tout d’entre vous. Rendez-vous dans quelques jours pour un verdict final !