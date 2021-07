L'arrivée de Windows 11 pour l'automne ou l'hiver prochain - selon si vous achetez un PC neuf ou si vous faites une mise à jour - provoque autant d'attente positive que négative, puisqu'au-delà des améliorations diverses et variées, le support de certains CPU semble limité. Cependant, il semblerait que le matériel affiché comme déjà compatible est surtout lié au fait qu'il a déjà été testé, et le canal Insider devrait permettre le test d'autres plateformes pas totalement assuré par la Raymonde. Il faut dire que l'un des problèmes majeurs à première vue reste l'obligation de disposer du TPM 2.0, dont les modules ont été achetés en masse ces derniers jours pour anticiper une demande potentielle.

Toutefois, il semblerait que cela sera inutile finalement, puisque les cartes mères permettront d'utiliser les outils TPM embarqués directement sur certains CPU, et que grâce à quelques options dans le BIOS, vous n'aurez pas besoin d'acheter un module dédié au chiffrement. Durant ces derniers jours donc, les fabricants de cartes mères ont communiqué sur le support éventuel par Windows 11 de leurs modèles, qui seront au plus vieux de la sixième génération chez Intel et de la première génération Ryzen chez AMD. Pour vous éviter un long discours de qui fait quoi, nous allons donc vous faire un tableau massif de qui a prévu de prendre en charge Windwos 11 sur quelle plateforme.

Chipset AMD ASUS MSI GIGABYTE ASRock Biostar Série 500 oui oui oui oui oui Série 400 oui oui oui oui oui Série 300 oui oui oui oui oui X399* oui oui oui oui n/a TRX40 oui oui oui oui n/a

Liste des chipsets AMD pris en charge chez chaque fabricant. À noter, actuellement les Ryzen et Threaripper de la première génération ne sont pas listés comme compatibles.

Comme vous le voyez, chez AMD ce n'est pas bien compliqué : du moment que c'est une plateforme AM4 ou TR4, votre carte mère pourra supporter le TPM 2.0 directement depuis l'activation du fTPM depuis votre BIOS. Faites bien attention à leurs mises à jour, certains fabricants ont déclaré qu'il passerait probablement l'option en activée par défaut à l'avenir.

Chipset Intel ASUS MSI GIGABYTE ASRock Biostar Série 500 oui oui oui oui oui Série 400 oui oui oui oui oui Série 300 oui oui oui oui oui Série 200 non oui oui oui non Série 100 non oui non oui non X299 oui oui oui oui non C621 oui non oui non non C422 oui non non non non C232 non non oui non non C236 non non oui non non C246 non non oui non non

Liste des chipset Intel pris en charge par chaque fabricant. À noter, les séries de CPU 6000 et 7000 ne sont toujours pas prises en charge officiellement.

Pour Intel, c'est un peu plus le bordel, puisque la compatibilité des CPU de sixième et septième génération n'a toujours pas été assurée, bien que des tests sont en cours. De ce fait, les fabricants ont parfois indiqué des compatibilités supposées, du fait que ces cartes mères disposent tout de même du PTT, permettant de simuler un module de TPM 2.0. Bien entendu, la liste n'est pas définitive, et si jamais il y a un changement de prévu, nous mettrons celle-ci à jour.

C'est pour la sécurité que nous dit Microsoft, même si on se doute qu'il y a d'autres raisons qui ne sont pas dites ouvertement.