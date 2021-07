Avec Windows 11, Microsoft a réussi un joli coup de poker : faire parler de lui, en dépit de sa situation plutôt ennuyeuse de monopole sur le segment grand public — en dépit d’un Apple misant sur l’Arm et d’un Linux toujours inconnu au bataillon. Pour ce faire, la recette a été simple : reprendre tout ce qui se baladait sur le canal Insider, modifier substantiellement l’interface graphique, permettant de vendre plus facilement cet aspect « nouveau », et, surtout, renommer l’OS... et voilà le travail !

Or, le développement de composants système profonds n’a pas été chamboulé, en témoigne les deux exploits du jour : le premier a consisté à installer ce Windows 11 sur un Microsoft Lumia 950XL, un des derniers téléphones de la gamme désormais morte et enterrée des Windows Phone. Réalisé par Gustave Monce, connu pour son travail dans le secteur, le portage permet d’ores et déjà d’utiliser le tactile ainsi que le modem : pas mal pour un smartphone de 2015 ! Notez que la disposition centrale de la barre des tâches apparaît comme beaucoup plus naturelle sur ce type de périphérique, ce qui en dit long sur le tournant « tablette » que semble prendre Windows... sans pour autant verser dans le design trop clivant de la huitième mouture. Si jamais vous êtes intéressés, l’opération visant à installer le bousin est décrite ici.

Du côté du second bidouillage, c’est du côté du Rasperry Pi tout-puissant qu’il faut regarder, qui a également été montré comme compatible avec le dernier OS de la Raymonde. Reste que l’opération n’a pas été très difficile, puisqu’il a suffi à theSPEEDCAT, un utilisateur de Reddit, de suivre le tutoriel d’installation de Windows 10 sur la framboise. De quoi donner largement de l’espoir aux clients espérant éviter de repasser à la caisse en court-circuitant les prérequis de Secure Boot et de TPM, — le Pi comme le Lumia en étant dépourvut —, alors que l’obligation de ces technologies n’est pas encore à 100 % sûre, Windows 11 n’étant pas disponible en version finale. (Source : HEXUS.net et HotHardware)