Alors que le plus grand flou entoure les cartes Z590 — annoncées en janvier, les premières sont désormais disponibles dans la plupart des crèmeries — voilà que les premiers utilisateurs commencent déjà à remonter des problèmes. En effet, l’arrivée de Rocket Lake rime avec PCIe 4.0, Intel n’a pas manqué de communiquer à ce sujet... néanmoins, tout comme les B550, seul le CPU serait en mesure de fournir les lignes supplémentaires (aucune carte mère Z590 annoncée ne permet en tout cas de sortir du PCIe 4.0 du chipset !), qui monteraient à 20 au total pour celles gérées directement par le processeur.

Problème : Comet Lake ne sort quant à lui que 16 lignes PCIe (3.0, donc), et toutes sont donc allouées au GPU. Ainsi, il est purement et bonnement impossible qu’un CPU de 10ème génération gère un SSD PCIe sans passer par le chipset, quel que soit ce dernier. Traduction ? Certains intégrateurs sont actuellement en train de se casser la tête sur le montage de machines avec une mobale Z590 et un proco série 10, qui n’acceptent pas les SSD sur l’un des ports M.2, car câblé directement sur les lignes CPU. Et, par « n’accepte pas », comprenez qu’il ne sera pas géré du tout, ni en PCIe 3.0, ni selon une quelconque autre norme : niet.

i3-10300 + Z570 MEGA KILLER, cela donnerait à peu près ça !



Surprenant, vous dites ? Pas tout à fait : certains fabricants prévoyants, tel MSI, s’étaient déjà retrouvés à intégrer un port M.2 PCIe 4.0 sur Z490, directement lié au CPU... qui était alors inutilisable en l’état. Ce détail en tête, la limitation du Z590 prend plus de sens ; sauf que la majorité des cartes devraient être touchées — ce PCIe 4.0 étant l’un des points vendeurs de Rocket Lake, et donc des cartes mères compagnon —, alors que seules les plus coûteuses des Z490 se targuaient de cette fonctionnalité, à l’époque seulement « futur-proof ». Attention donc, particulièrement en mini-ITX, où vous pourriez vous retrouver avec un seul port M.2 fonctionnel ! Dans le doute, il est toujours bon de jeter un œil sur la page produit du fabriquant (et non du revendeur).

Assez logiquement, cette limitation devrait également toucher Comet Lake refresh, vu que cette nouvelle série ne ferait usage que du PCIe 3.0, mais rien n’est encore officiel à ce sujet de la part des bleus. Méfiance donc lors de vos emplettes ! (Et un grand merci à lechatpardeur [a. k. a AGDI] pour son alerte à ce sujet !)