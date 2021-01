Certains ont annoncé une augmentation de leurs tarifs comme ASUS, mais d'ores et déjà, on a pu voir que les prix chez les VPC étaient bien montés, y compris pour de "vieux" chipsets Z370 ou B450, on va parler de cartes maman vous l'aviez compris. Ça fait des années que les cartes haut de gamme atteignent des sommets, on se souvient d'ASRock ou de GIGABYTE qui tapaient les 999 €, certes avec un waterblock intégral sur mesure expliquant en grande partie cette inflation, mais avec le Z590, on vient de franchir un autre cap. Mais quelle époque on vit, amis geeks !

Pour rappel, le Z590 est le chipset compagnon de Rocket Lake, la dernière génération de processeur à utiliser le LGA1200. En gros, quand on achète du Z590, comme le X570/B550 d'ailleurs, on sait qu'on n'aura plus aucune possibilité d'évolution processeur, hormis le plus gros de sa génération du moment. Après le Core i9-11900K, on glisse sur Alder Lake et sur un nouveau chipset, de la DDR5. Cela implique que pour cramer beaucoup de sous dans une telle configuration, peu importe la couleur de votre sang, il faut bien réfléchir.

MSi pourrait donc vous aider à vous décider... de ne pas vous décider. Son fleuron, la Z590 GODLIKE, est une superbe création, à n'en pas douter. Mais elle coûtera 999 € TTC en Gaule. Mais c'est assez symptomatique de ce qui se passe dans le domaine qui titille notre passion. Mais si jamais vous vous disiez que 1000 boules, ça peut encore passer, alors vous allez regarder vers ASUS qui propose, en haut de la pyramide des valeurs, une magnifique MAXIMUS XIII Extreme GLACIAL, elle aussi pourvue d'un refroidisseur à flotte intégral. Il vous en coûtera 1516€, oui, vous avez bien lu. À ce rythme, le doute n'est plus permis, sauf si vous avez masse d'oseille. On la sent bien la montée des prix...

Heureusement, il y aura moins cher, sachez juste que le modèle le moins cher chez MSi sera la Z590-A Pro à 185€, et chez ASUS ce sera la Z590M-PLUS, donc µATX, à 189 €. La fourchette est grande, et la crainte que nous avions sur la surenchère technique et la flambée des prix semble réelle, toutefois notons que des modèles abordables et fonctionnels sur le papier, comme la MAG Z590 Tomahawk et sa petite sœur MAG Z590 Torpedo sont à moins de 240 €, avec un équipement et une électronique largement suffisante pour la grande majorité des joueurs. Cependant, dans la globalité, lorsque l'on regarde les potentiels tarifs annoncés, c'est complètement fou ! (Source VDCZ)

1516€, Gérard, fais péter l'oseille, non ?