Rocket Lake-S devrait sortir d'ici quelques semaines maintenant, permettant à Intel d'introduire une nouvelle architecture, mais en gardant son bon vieux procédé de gravure en 14 nm. Si du côté des CPU il n'y a pas encore grand-chose à dire, si ce n'est que certaines rumeurs qui manquent de précisions, pour les cartes mères les caractéristiques sont en grande partie déjà connues, montrant une évolution très faible entre les cartes du chipset Z490 et Z590. Bien que l'objectif est de forcer l'utilisation du PCIe 4.0, certains fabricants avaient été plus prévoyants, comme MSI avec un support complet de la dernière génération du PCIe en ajoutant l'ensemble des composants nécessaires à son utilisation.

Le fabricant a donc sorti aujourd'hui ses BIOS dédiés au support de la onzième génération de CPU bleus, et qui apporte aussi le support du PCIe 4.0 officiellement sur ses cartes mères. Attention, cela ne veut pas dire que celui-ci sera disponible actuellement, car il faudra tout de même un CPU Rocket Lake-S afin de profiter de la fonctionnalité, et seuls les ports PCIe liés au CPU - soit au maximum deux ports PCIe 4.0 x16 et un port M.2 PCIe 4.0 x4 - pourront être compatibles avec cette technologie, comme pour les cartes mères B550. Il n'y a donc pas d'urgence pour l'instant, mais notez que si vous avez une carte Z490 - ou que vous comptiez en avoir une - MSI pour utiliser un CPU Rocket Lake, le support semble garanti.