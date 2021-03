Malgré ses soucis de déploiement, faute à une gestion des travaux parfois compliquée, la fibre optique commence à devenir l'un des réseaux les plus présents sur notre territoire, avec une grosse partie des zones denses qui sont fibrées. Toutefois, les abonnements restent encore timides envers la fibre et le THD en général, car pendant longtemps la population n'a pas jugé utile de chercher à faire gonfler au maximum son débit, faute d'intérêt. Cela aurait peut-être été le cas en 2020, mais la pandémie a changé la donne, avec le télétravail globalisé, l'éducation à distance et les soirées glandouilles imposées. De ce fait, l'ARCEP explique que cela a renforcé la transition de nombreux abonnements ADSL vers la fibre.

En effet, près de 3,3 millions de nouveaux abonnements FttH ont été enregistrés en 2020, contre une perte de 2,5 millions d'abonnements haut débit - débit inférieur à 30 Mbit/s - dépassant les 10 millions d'abonnement au total, soit près d'un tiers de la totalité des abonnements internet fixes. Un chiffre qui n'avait jamais autant évolué en 3 ans selon l'Autorité, montrant que l'évolution de notre utilisation des outils numériques nous pousse progressivement à passer vers des offres plus rapides. Pour ce qui est du nombre de locaux disponibles, les zones moins denses sont en fêtes au quatrième trimestre : 1,1 million de lignes pour les zones AMII, et 500 000 lignes sur les réseaux publics.

Néanmoins, la route reste longue pour populariser le réseau. En effet, il y a actuellement 24,2 millions de locaux éligibles à la fibre, ce qui veut dire qu'à peine la moitié d'entre eux ont un abonnement adéquat. Il faut dire que les zones denses été souvent éligibles au VDSL, rendant un peu surfait le passage à la fibre, et les travaux des zones de moyenne densité commencent tout juste à décoller. Et bien que les zones AMII et les RIP s'installent de plus en plus, il semble rester un paquet de lignes dans les zones très denses qui n'ont pas été fibrées, faute de rigueur chez certains installateurs. Il va falloir redoubler d'efforts donc, si l'État souhaite que la fibre soit adoptée par l'ensemble des Français. (source : ARCEP)

Un jour, ce sera aussi le tour de notre Grand Guru, et il sera dans ce même état.