Et hop, vl'à les prix pour la 11e gen Intel Rocket Lake et Comet Lake refresh ?

La 11e génération Intel Core, aka Rocket Lake pour le gros du troupeau et supposément Comet Lake Refresh pour les petits Pentium/Celeron anecdotique, n'est plus très loin, Intel en a plus ou moins effectué son "papier lancement" lors du CES 2021 en assurant le public que la palme du gaming lui reviendra une fois de plus grâce au i9-11900K/F, malgré le fait que ce dernier perdra deux cœurs face au flagship précédent de la 10e génération (que revoici dans sa totalité, pour comparaison). Néanmoins, ce n'est pas forcement juste de comparer directement Comet Lake et Rocket Lake, bien qu'il s'agisse toujours (et pour la dernière fois nous a-t-on promis) du procédé 14 nm, car cette ultime relève marque la fin de l'architecture préhistorique Skylake et introduit la nouvelle rayonnante Sunny Cove, mais a priori pour l'instant sans iGPU 12e Gen Xe-LP.

On rappelle qu'Intel promet jusqu'à 19 % de gain d'IPC et y apportera également enfin le PCIe 4.0, le tout accompagné d'une armada de nouvelles cartes mères de série 500, déjà présentées en masse lors du CES 2021 et que nous vous invitons à (re)découvrir avec nous : ASUS, Biostar, MSI, GIGABYTE et ASRock. Notez qu'il s'agira en principe de la dernière tournée pour le socket LGA1200, puisque l'on passerait au socket LGA1700 pour Alder Lake, la supputée 12e génération qu'Intel ne s'est d'ailleurs pas gêné de teaser simultanément lors du salon !

On en connaît déjà beaucoup sur Rocket Lake, il restait maintenant surtout à découvrir ses prix. Il se trouve que l'occasion s'est d'ores et déjà présentée grâce aux référencements en ligne d'un magasin au fin fond de la Belgique Flamande, qui s'y est visiblement pris un peu tôt, volontairement ou par accident, allez savoir. L'avantage c'est qu'il s'agit donc de prix en euros avec une TVA très proche de la nôtre, de quoi pouvoir se faire une bonne petite idée sur ce qui nous attend dans nos contrées. Bien entendu, cela reste à prendre avec un grain de sel, aucun de ces tarifs n'étant encore officiel. En s'inspirant des prix pratiqués en ce moment par le magasin pour Comet Lake-S, on peut tout de même en déduire que Rocket Lake-S pourrait être un poil plus cher, jusqu'à 14 % selon la référence. Gageons que les prix seront également (re)calibrés au besoin le moment venu en fonction de la disponibilité des Ryzen 5000 chez AMD et de leurs propres prix en magasin. En l'état, il semble être un peu tôt pour comparer quoi que ce soit. (Source : un magasin belge,via Tom's)