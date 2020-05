Une Simili divinité pour driver le roi du 14 nm

La sortie de Z490 s'accompagne d'une nouvelle génération de processeurs Intel qui tirent jusqu'au bout une architecture et une gravure plus que maîtrisée. Face à la consommation grandissante, les fabricants ont donc pris les devants avec une génération de carte mère Z490 renforcée, inspirée des travaux faits sur X570. C'est aussi l'occasion de faire des vitrines techniques monstrueuses afin d'étaler ses prouesses en électronique, et MSI n'entends pas se laisser distancer dans la course à qui à la plus grosse (carte mère). Pour débuter avec le fabricant, nous avons donc testé la Z490 Godlike, le porte-étendard du panthéon Z490 de MSI.

• Côté street price, ça dit quoi ?