Nous sommes habituellement touchés par les fuites concernant le hardware, mais saviez-vous que niveau software, cela peut se montrer bien croustillant parfois ? En effet, si Windows 10 semble être un OS qui évolue sous forme de service, avec des mises à jour régulières et des versions majeures tous les 6 mois, une version complète et différente est prévue afin de supporter le "futur de l'informatique" : Windows 10X. La particularité de ce nouveau système est de prendre en charge les ordinateurs tactiles à doubles écrans et les terminaux ultras portables, le tout en limitant l'utilisation des applications Win32 classiques, ce qui ne ferait pas l'unanimité. Toutefois il faudra rester patient pour voir s'il s'agit d'une révolution ou d'une déception, puisque les dernières nouvelles indiquaient un retard d'ici fin 2021, voire 2022, et qu'il ne sera pas disponible de suite sur les PC à doubles écrans.

Here's your first look at Windows 10X for single-screen PCs. I should hopefully have more to share very soon :) pic.twitter.com/irkbMC5w5n — Zac Bowden (@zacbowden) January 13, 2021

Heureusement pour nous, Internet reste Internet, et les premières fuites commencent à apparaitre sur Twitter, montrant un premier visuel de l'interface prévue par Microsoft apparemment. Nous y retrouvons un menu très simplifié, qui rappelle un peu Windows 8, ou alors l'interface Microsoft pour Android déjà existante. Il semble donc possible que la Raymonde opte pour un OS allégé et bloqué sur un store - tout du moins pour les applications locales - ce qui pourrait être compréhensible sur des machines proches des tablettes ou des smartphones. Car oui, cet OS n'a pas pour prétention de remplacer nos machines de guerre, mais d'apporter une solution supplémentaire et optimisée pour les machines à basse consommation et hyper connectées.

Cette fuite permet aussi de voir que les travaux continuent à ce sujet - probablement une branche à part de celle de Windows 10 Insider - et que l'OS pourrait effectivement voir le jour d'ici quelques mois. Il ne restera donc plus qu'à attendre et voir si cela signifiera le retour de Microsoft sur le marché mobile.