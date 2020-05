no ragotz

Si le chipset Z490 n'apporte que très peu de nouvelles choses sur le plan technique, les constructeurs ne débordent pas moins d'idées pour essayer d'innover sur la construction des cartes mères pour justifier des avancées sur les alimentations et l'esthétique. Et cette année, il semblerait que fournir des modèles avec des monoblocs de watercooloing intégrés est de devenu normal, tout comme l'ajout d'écran OLED pour surpasser le RGB dans le kitch. Et ASRock n'est pas en reste, puisque le fabricant réitère l'expérience Aqua de X570 pour la transposer sur la plateforme Z490.

Le constructeur ne fait pas dans la pâle copie, il reprend le concept appliqué sur X570 avec certaines améliorations présentes sur la Z490 Taichi. Ainsi, la carte mère s'équipe de 16 VRM de 90 A chacune qui seront sous l'eau tout comme le CPU, permettant des possibilités d'OC maximales, si l'ensemble des composants sont refroidis bien entendu. Car il ne faut pas l'oublier, mais les selfs et le PCB ont aussi tendance à chauffer si la puissance demandée est excessive. Niveau esthétique, un rajout a été fait depuis la version X570 : un écran OLED fait son apparition pour afficher différentes données techniques, à voir si la personnalisation sera possible.

Dans les autres améliorations, celle de l'audio est notable, et comme la Taichi la carte sera équipée de DAC Sabre haut de gamme, des condensateurs WIMA et de couches de PCB isolées, mais toujours une puce Realtek ALC1220 malheureusement. Le Thunderbolt 3 est aussi de la partie sur 2 ports USB-C, pour le reste l'ensemble est très proche de la Taichi. Si le concept reste intéressant, le prix final risque de piquer sévèrement, puisque le modèle X570 était déjà vendu à 1000 € dans nos régions. Elle sera limitée à 999 exemplaires et vendue avec un ensemble de raccords de plomberie stylisés par ASRock.