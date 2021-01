À savoir, MSI n'a pas encore publié ses pages produits pour la famille de carte mère Intel 500, nous mettrons à jour les photos dès que ce sera fait.

Pour finir ce bal - pour l'instant tout du moins - des cartes mères prévues pour les chipsets Intel 500, nous allons voir ce que fait MSI. La communication du fabricant reste encore légère à ce jour sur le sujet, et de nombreuses références connues - comme les cartes Unify ou au format mATX et mITX - ne sont pas dévoilées, MSI préférant attendre le 27 janvier pour tout montrer. Toutefois, quelques modèles sont déjà exposés par le fabricant, regardons donc ce que nous avons.

Dans le haut de gamme, la famille MEG est toujours présente, avec la Z590 MEG Godlike et la Z590 MEG Ace, deux modèles prévus pour chercher le meilleur de cette nouvelle génération Intel. L'alimentation est de 20 (Godlike) et 19 (Ace) phases dites directes, probablement que le circuit de PWM n'est pas dédoublé et permet l'utilisation d'autant de phases - comme avec le Renesas RAA228228 - ce qui amène à une meilleure stabilité en charge ou face aux impulsions.

Pour ce qui est de la connectique, nous aurons dans les deux cas de l'Ethernet 2.5G et du Wi-Fi 6E, avec une puce Ethernet 10G en plus sur la Godlike. Les deux cartes auront le droit au Thunderbolt 4 aussi, à hauteur de 2 ports sur la plaque arrière. La Godlike disposera du Dashboard II comme sur la carte Z490, permettant de rajouter un peu de tuning supplémentaire au RGB déjà bien présent sur ces deux modèles.

La seule référence de la famille MPG pour l'instant est la Z590 Gaming Carbon Wi-Fi, qui permet un rapport un peu plus équilibré entre puissance et fonctionnalités. L'alimentation sera sur 18 VRM - ce qui n'est pas rien - sans précision de même s'il s'agit d'un modèle dédoublé ou non. Nous perdons le Thunderbolt 4 ici au profit de l'USB 3.2 Gen2x2, mais le réseau reste basé sur de l'Ethernet 2.5G et du Wi-Fi 6E. Il manque encore de nombreuses informations, comme le type de circuit audio ou le détail complet des slots embarqués, donc nous ne pourrons pas nous avancer sur le sujet.

Enfin, la série MAG est aussi présente avec une Z590 Tomahawk, qui prend un petit boost sur l'alimentation avec 17 VRM au total, sans savoir s'il y a un dédoublement ou non. Les connexions réseaux sont toujours les mêmes, à savoir l'Ethernet 2.5G et le Wi-Fi 6E, sans plus de détails pour l'instant. MSI propose aussi une nouvelle référence, la MAG Z590 Torpedo, qui semble être une Tomahawk un peu plus allégée - mais toujours avec 17 VRM - sans le Wi-Fi, qui permettra d'économiser quelques euros normalement, les modules Wi-Fi 6E n'étant pas donnés. Nous verrons plus tard s'il s'agit des seules différences entre ces deux cartes, lorsque nous aurons toutes les informations.