Alors que Chieftec vient de nous présenter un NF-1225RGB paraissant vouloir répliquer aux moins certains des attributs du NF-A12x25 de Noctua, voilà qu'Arctic nous montre un nouveau ventilateur s'inspirant assez clairement de ce que Lian Li a fait avec ses UNI FAN, comme nous le verrons plus loin. Il se nomme BioniX P120 A-RGB, un modèle 120 mm donc, un de plus dans le catalogue réputé d'Arctic (pour ses prix doux et des produits généralement corrects), mais il s'agit surtout du tout premier ventilateur du constructeur à intégrer (enfin !) des LED RGB (12 pour être précis), un très grand jour (bah oui) ! À quand chez be quiet! et Noctua ? On y croit toujours (ou pas) !

À droite, l'avant ; à gauche, l'arrière.

Le cadre du BioniX est bien carré, pensé avant tout pour le montage du ventilateur dans un seul sens, le diffuseur RGB circulaire et les patins en caoutchoucs intégrés ne se trouvant que d'un seul côté (opposé). Son hélice à 5 pales et le roulement FDB aux fesses de celle-ci sont optimisés pour la pression statique — promise à 2,1 mm/H2O — et un flux ciblé, mais en contrepartie un peu limité à 48 CFM, soit 81,55 m³/h seulement. Et pour y arriver, ça moulinera tout de même assez fort jusqu'à 2300 tr/min, en partant d'un minimum de 400, le tout en PWM. Arctic considère toutefois son BioniX P120 A-RGB comme étant relativement silencieux, lui attribuant 0,45 Sone, ce qui correspond approximativement à un peu plus de 23,5 dBA.

Jusque là, rien de très très particulier, c'est un ventilateur 120 mm ARGB et a forte pression statique comme il en existe déjà. Néanmoins, il apporte quelque chose que seulement un autre possédait jusqu'à présent : un câblage modulaire et la possibilité d'un branchement en série ! Un peu moins travaillé et plug & play que celui de Lian Li sur ses UNI FAN, le système d'Arctic repose sur deux connecteurs 8 broches amovibles — très originalement baptisé de Connector-Technology — situés de part et d'autre du cadre, pour la transmission de tous les signaux de chaque ventilateur ainsi branchés en série, y compris leur partie luminaire. Franchement, on ne s'en plaindra pas de voir le concept de daisy chaining de ventilateur faire son bonhomme de chemin et percer petit à petit. C'est une évolution plus qu'appréciable pour un montage définitivement plus propre et légèrement facilité, espérons que d'autres s'y mettront !

Côté prix, il faut compter avec 22,99 € pour un BioniX P120 A-RGB seul - contre 24,90 € pour un UNI FAN SL120 de Lian Li (si vous arrivez toutefois à le trouver dans le commerce...), en notant l'avantage de l'assemblage a priori plus qualificatif de ce dernier (connecteur de daisy chaining intégré, RGB et caoutchoucs antivibrations des deux côtés, cadre en aluminium...) et de performances supérieures sur le papier. Mais Artic espère clairement les vendre par pack de trois, une option proposée pour 54,99 € avec un contrôleur et une télécommande (pour gérer l'ARGB si vous ne voulez pas utiliser l'écosystème de la carte mère), contre 79,90 € pour le pack de 3 SL120 (pareil, bonne chance pour le trouver en ce moment). La disponibilité du nouveau BioniX, en solo ou par 3, est immédiate directement via le site d'Arctic ou sur Amazon.fr.