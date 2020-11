Annoncé fin octobre avec les Radeon RX 6000, le Smart Access Memory d'AMD — qui se base sur une fonctionnalité déjà présente dans la norme PCIe depuis 2008 — est affiché comme un moyen d'augmenter les performances en permettant au CPU d'avoir accès directement à la totalité de la VRAM du GPU. Initialement présenté par le marketing des rouges comme une exclusivité pour les combos RX 6000 + Ryzen 5000 + carte mère 500, par conséquent en laissant sur le carreau les cartes mères 400 et les Ryzen antérieur à Zen 3, en pratique les choses pourraient aller un peu différemment.

En effet, il a été découvert que l'AGESA ComboAM4v2PI 1.1.0.0, publié pour toutes les cartes mères AM4 et incluant le SAM, permet aussi l'activation de celui-ci sur une carte mère de série 400 ! C'est en tout cas ce qui a été partagé par @Rawiioli sur YouTube et par l'équipe éditoriale de Computerbase, l'auteur du tweet ayant testé la chose avec succès en jeu, en associant un R9 5950X, une carte mère B450 Steel Legend d'ASRock et une Radeon RX 6800 !

B450 + Ryzen 5000 + Radeon 6000 + SAM funktioniert! Aber erzählt es keinem weiter! https://t.co/q8nb6AJ2MJ @ComputerBase @BauduinSven — Rawiioli (@rawiioli) November 24, 2020

La carte mère utilisait le dernier BIOS P3.70 d'ASRock, publié le 19/11 pour permettre l'usage d'une puce Zen 3 grâce avec l'AGESA 1.1.0.0. — la description d'ASRock pour le BIOS se contente d'une « optimize system compatibility ». Toutes les cartes mères B450 du constructeur ont bien reçu ce BIOS, mais toujours rien de neuf jusqu'à présent pour ses 4 modèles X470. Bref, libre à vous de tenter l'expérience, a priori sa fonctionne. Quels cachottiers chez AMD ! Tant mieux pour ceux qui sont potentiellement concernés. Forcement, on attend aussi de voir si AMD pourrait éventuellement débloquer la fonctionnalité pour les générations Zen précédentes — ou au moins Zen 2 — et les Radeon RX 5000 — ce serait la moindre des choses, d'autant plus que Nvidia devrait prochainement proposer une alternative compatible Intel et AMD.

De son côté, MSI, qui avait été le premier à apporter le SAM sur toutes ses cartes mères 500, aurait commencé à distribuer les premiers BIOS bêta pour les testeurs, activant d'une part le Smart Access Memory avec les chipsets X470 et B450, et d'autre part introduisant l'AGESA v2 1.1.8.0 et le fameux nouveaux Curve Optimizer avec PBO 2 — présenté en détail par nos soins ici !