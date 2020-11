AOC G2, et deux de plus au compteur !

La gamme G2 chez AOC est large, et dire qu'elle est aussi épaisse que les slips de Guillaume est un euphémisme. Elle comporte de tout, on trouve de tout dedans, des fois ça ne s'annonce pas terrible, des fois c'est surprenant, oui... comme les slips de Guillaume encore une fois ! Plus sérieusement, regardez ici et là, voire sur ce lien pour vous en convaincre. Aujourd'hui, ce sont deux bousins qui viennent remplir la série, ce sont les grosses diagonales qui sont à l'honneur, du 32 pouces format 16/9 d'origine VA, donc théoriquement dalle contrasté et relativement lumineuse, avec un temps de réponse devenu rapide pour ce type de dalle.

Nous avons des caractéristiques communes aux deux engins du jour. La première, la plus évidente, concerne le look. Deux jumeaux on vous dit ! La suite ? 165 Hz, temps de réponse de gris à gris de 1 ms, une courbure de 1500R, support du FreeSync Premium sur la plage 48/165 Hz, avec LFC, luminosité à 250 cd/m², contraste à 3000:1, couverture du sRGB à 123%, du Adobe RGB à 91%, 2 entrées HDMI 2.0, une DP 1.2 et un VGA, 2 enceintes de 5 W pièce. La différence se fait sur la définition, et forcément le prix.

Le C32G2AE affiche 1920x1080 pixels pour un tarif prévu de 299 €, le C32G2SE déboite 2560x1440 pixels pour 389 €. La dispo est annoncée pour courant novembre, comme on est à une semaine de boucler le mois, ça veut dire qu'elle est imminente !