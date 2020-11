Live Twitch • On fête le partenariat !

En août 2017, votre hôte démarrait l'aventure du live autour des jeux vidéo. Le 21 novembre de la même année, la chaîne ZATomTom TomTom devenait affiliée. Début 2018, un peu avant le printemps, le Comptoir s'invitait à la partie, permettant des annonces sur le site pour vous présenter moults jeux. Et c'est le 8 octobre 2018 que le partenariat fut signé avec Twitch. C'est cet accomplissement que nous fêtons aujourd'hui, alors ramenez vos binouzes, bande de piliers ! N'oubliez pas que vous pouvez aussi passer directement sur Twitch et suivre la chaîne (via le bouton en forme de petit coeur)...

vendredi 27 novembre

à partir de 18h