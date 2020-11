Avec les Ryzen 5000, les chipsets série 500 et les Radeon RX 6000, AMD a ajouté une fonctionnalité qui se nomme Smart Access Memory, que nous appellerons SAM pour plus de commodités. En gros, c'est une fonctionnalité qui permet au CPU d'aller stocker en mémoire VRAM, mais dans la totalité de celle-ci et pas une petite fraction. L'objectif est de s'affranchir du goulot d'étranglement que constitue le stockage VRAM, limité à 256 Mo. En fait AMD utilise une fonction qui existe déjà sous le nom de Base Adress Register, qui est une caractéristique du PCIe normée depuis 2008 ! AMD est donc le premier l'utiliser, mais de manière fermée en privilégiant sa chaine CPU+GPU. Selon Igor Wallossek, ceux qui sont équipés et capables d'activer le SAM pourraient passer par une réinstallation complète de Windows 10, du moins ceux dont l'installation a été effectuée en mode legacy ou en utilisant le CSM (Compatibility Support Module, une fonctionnalité permettant de faciliter la transition des BIOS aux UEFI).

Puisque cette fonction est ouverte - à condition d'avoir un UEFI, donc - Nvidia va l'activer sur ses GPU Ampere via ses pilotes, mais cela fonctionnera aussi bien avec les processeurs AMD qu'Intel. Il n'est pas besoin d'avoir spécifiquement du PCIe 4.0 sur sa machine, cela fonctionne aussi avec le PCIe 3.0. AMD estime un boost jusqu'à 11% selon les cas dans les jeux, nous verrons bien comment cela se passe sur RTX 30. Mais voici que l'histoire s'inverse entre les deux : on pourrait faire un parallèle entre le G-Sync propriétaire, basé sur Adaptive Sync gratuit, mais dont Nvidia fut le premier à le détourner pour les jeux, et le SAM, fermé à une chaine complète AMD alors que la chose est ouverte. Non mais où va-t-on ? Cela voudrait dire qu'AMD pourrait le transposer sur les Ryzen 3000, mais qu'il ne l'a pas jugé utile pour l'instant. (Source Gamernexus)