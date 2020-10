Après une première diffusion en direct, il y a 20 jours, afin de présenter les nouveautés des rouges côté CPU, voici que Lisa Su réitère sur le domaine des cartes graphiques. Au menu : des RX 6000, avec, en tête de gondole, un Big Navi dont le net raffole sans vraiment avoir eu de quoi se sustenter à l’heure actuelle !

Rendez-vous donc pour 17 h sonnantes (et trébuchantes), la PDG devrait avoir de quoi occuper vos longues soirées post-télétravail. Vous arrivez à la bourre ? Pas de panique, le Comptoir vous mitonne au fur et à mesure un compte-rendu détaillé, en attendant les disponibilités officielles.

Sinon, YouTube devrait également fonctionner :

Si vous n’avez pas dévoré le live, ou que la vidéo vous fatigue, pas de panique, le comptoir vous propose un (presque) bref récapitulatif. Comme attendu, AMD s’immisce dans le haut de gamme, avec trois modèles : les RX 6800, 6800 XT et 6900 XT, avec les caractéristiques suivantes :

Nom Concurrente côté NVIDIA Nombre de CU Fréquence de Game - boost (MHz) Cache VRAM TBP Prix Dispo RX 6900 XT RTX 3090 (1499 $) 80 2015 - 2250 128 Mio d'Infinity Cache 16 Gio GDDR6 300 W 999 $ 8 décembre 2020 RX 6800 XT RTX 3080 (699 $) 72 2015 - 2250 16 Gio GDDR6 300 W 649 $ 18 novembre 2020 RX 6800 RTX 2080 Ti ( ~ RTX 3070) (499 $) 60 1815 - 2105 16 Gio GDDR6 250 W 579 $

Au total, la puce offrira au maximum la bagatelle de 26,8 milliards de transistors, soit plus du double de la 5700 XT (10,3 milliards). Ces nouvelles cartes devraient apporter un gain en matière de performance/watt de 54 % par rapport à RDNA première du nom, chiffre qui atteindrait 65 % pour la RX 6900 XT, notamment grâce à des Compute Units 30 % plus efficientes.

Sur ce point, RDNA2 enfonce le clou déjà bien entamé avec RDNA1

Des fuites avaient laissé entendre un bus mémoire restreint par rapport aux gammes antérieures : cela se confirme, toute la petit troupe aura droit à ses 16 Gio de VRAM sur un bus 256-bit. Cependant, AMD a insisté sur son Infinity Cache, une mémoire tampon de 128 Mio héritée du L3 de Zen, qui permet a priori de plus que doubler la bande passante disponible tout en réduisant la consommation énergétique totale de la carte — par rapport à un "cache" de GDDR6, soyons clair.

La ref board des RX 6800, 6800 XT et 6900 XT.

De plus, AMD a annoncé supporter une nouvelle technologie à la mode : le VRS, c’est-à-dire la possibilité de sélectionner une définition de rendu inférieure à celle native de votre écran sous certaines conditions (horizon, zones peu détaillées, mouvements rapides,...) afin de fournir de meilleures performances, au détriment de la qualité de rendu. Pour ce qui est du Ray Tracing, les choses sont plus ou moins claires : la firme avait précédemment annoncé un support avec des unités hardware dédiées, mais les précisions à ce sujet ont été maigres ; tout juste sait-on que DirectX 12 Ultimate sera de la partie, incluant le Ray Tracing (sans mention de performances), mais aussi les Mesh Shaders et le Sampler Feedback. Rajoutez à cela DirectStorage API, une technologie de Microsoft exposant le SSD à la carte graphique, pour des temps de chargement toujours plus rapides. En outre, les rouges planchent en interne sur un algorithme d’upscaling similaire au DLSS, mais rien n’est encore acquis de ce côté-là pour l’instant.

Toujours la ref board ... pour le plaisir des yeux

Parmi les nouvelles fonctionnalités, un Rage Mode semble prometteur, qui est grosso modo l’analogue du PBO pour la carte graphique : un overclocking automatique en fonction des capacités de refroidissement de la carte. De plus, les rouges parlent d’AMD Smart Access Memory permettant une communication facilitée entre le GPU et le CPU, pour des gains en cumulant ces deux options allant jusqu’à 13 %... mais le Smart Access Memory est réservé aux CPU AMD sur des chipsets compatibles - lesquels seront supportés, mystère mystère ? Non, AMD a annoncé les chipsets de la série 500. Hypés ? Nous aussi, il ne reste plus qu’à tester pour voir ce qu’il en sera dans des conditions de tests variées comprenant des titres à la raie tracée !

Récapitulatif du keynote :