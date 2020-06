Les compléments pour la gamme de chipsets AMD derrière le X570 se seront fait attendre. Il n’y avait pas nécessairement urgence, le B450 fait encore très bien le travail, mais l’A320 commence tout de même à prendre de grosses rides. Dernièrement, le B550 est arrivé (et fut testé !) pour compléter l’offre de série 500 sur AM4, plus abordable sans trop de compromis particulièrement gênant par rapport au X570, l’A520 aussi est désormais en approche finale pour atterrir dans sa case tout en bas du tableau de la famille de chipset et il semble que cela se ferait au troisième trimestre.

Comme le B550, l’A520 est en principe conçu par ASMedia, sans que l’on sache encore exactement si la participation du constructeur à l’élaboration du dernier chipset fut plus ou moins importante que sa contribution pour l’A320 — à l’époque, AMD s’était contenté d’affirmer qu’ASMedia était partenaire pour aider à la production du hardware. Il reste aussi à voir si cet A520 sera plus qu’un A320 rebadgé ou à peine remanié, et s’il apportera réellement des nouveautés pour l’entrée de gamme valant le détour.

En principe, l’A520 sera une version castrée du B550, sans overclocking, moins d’USB et de lignes PCIe, et certainement pas de PCIe 4.0. Par contre, on se doute que l’A520 devrait profiter du support de Zen 3 comme les autres chipsets 500 et pourrait donc perdre dans la foulée celui pour les deux premières générations Zen, au moins en partie. Mais chaque constructeur risque aussi de gérer ça un peu à sa manière.

En attendant, 5 noms de références A520 ont déjà circulé chez ASUS, et on apprend aujourd’hui qu’ASRock a enregistré pas moins de 10 modèles A520 auprès de l’EEC en vue d’une commercialisation potentielle. Elles se nomment A520M Pro4, A520M Pro4 R2.0, A520M Pro4 R3.0, A520M-HDVP, A520M-HDV, A520M-HDV R2.0, A520M-HDV R3.0, A520M-HVS, A520M-HVS R2.0, et A520M-HVS R3.0 !

Ça fait beaucoup pour de l’entrée de gamme, mais il y aura donc certainement de quoi couvrir tous les différents besoins du segment. Le suffixe « M » suggère aussi qu’il s’agit là essentiellement de mobales au format microATX. Bref, une nouvelle confirmation que l’A520 est bel et bien en chemin et qu’il ne va plus tarder. Certes, on se doute qu’il ne déchaînera pas les passions autant que ses homologues plus musclés, mais son existence devrait tout de même satisfaire les besoins de plus d'un.

On remarquera aussi quelques mobales B550 encore inconnues au bataillon (que voici) du constructeur.