L'OLED représente l'avenir, ceux qui en possèdent en guise de TV ne peuvent plus revenir en arrière. LG, qui avait raflé à l'époque les brevets WOLED de Kodak au nez et à la barbe de Samsung, est le fournisseur de la majorité des constructeurs de TV utilisant cette technologie. Il se garde également d'excellentes dalles pour ses propres créations. Et comme l'OLED offre des avantages indéniables en termes de contraste, de temps de réponse ou d'uniformité de l'éclairage, son usage pour un écran gaming n'est pas idiot, bien au contraire. Dans la philosophie des écrans BFGD, LG lance le 48CX, une TV de 48", alors que son catalogue démarrait à 55".

Depuis des mois, LG a confirmé le support de G-Sync à ses TV OLED de la 9e génération. Aussi, ce 48CX le supporte, et à 120 Hz, mais c'est le VRR au sens large ce qui inclut aussi le FreeSync. La définition ne pouvait pas être autre chose que de l'UHD, 3840x2160 pixels. Comme c'est une télé au sens large, mais connectée, elle sera gérée par l'OS customisé WebOS 5, et pilotée par le processeur Alpha 9 de 3e génération, qui devrait apporter encore plus de réactivité et de travail aux images fournies.

L'engin avait été présenté au dernier CES, mais il vient de passer au stade de la mise en vente. Attention toutefois, mise en vente ne signifie pas disponibilité, chez les VPC gaulois, on annonce le mois d'août comme dispo. Le prix est de 1500$, elle est en précommande entre 1500 et 1600 eurobouliches toujours dans nos vertes contrées !