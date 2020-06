Écrit par Thierry C. | 06 Juin 2020 à 00h10 | 237 bims

Bon plan • De la RAM à foison pour votre week-end au bord de l'eau (dès 61,90 € les 16 Go)

C'est le week-end, le soleil est présent sur les côtes et vous avez besoin de vous ressourcer au bord de l'eau. C'est parfait et comme sur le Comptoir nous sommes perspicaces nous vous conseillons quelques kits de RAM, non pas pour votre paddle ou votre bateau gonflable, mais bien pour votre PC.

On commence par un tour du côté de chez G.Skill, avec son kit Aegis en promo en ce moment. Vous trouverez du côté de chez Alternate le kit de 16 Go cadencé à 3000 MHz C16 à 61,90 €, auxquels il faut ajouter 9,90 € de frais de port. Dans la même série on trouvera la version 3200 MHz C16 à 74 €, livrée chez Amazon cette fois.

On change de marque pour se retrouver chez Crucial. C'est Rue du Commerce qui propose les 16 Go de Ballistix Black 3000 MHz cas 15 à 69,90 € (livraison dès 3,99 €), incluant le pack reprise porposé par l'enseigne. C'est tout pour la mémoire, en tout cas pour l'instant. Il ne vous reste qu'à faire votre choix en passant par nos liens disposés dans ce billet.