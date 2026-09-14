RTX PRO 5500 Blackwell : le moteur d’une RTX 5090, mais bourré de GDDR7

NVIDIA a ajouté une nouvelle référence à sa gamme de cartes graphiques professionnelles Blackwell. Baptisée RTX PRO 5500 Blackwell Workstation Edition, elle vient s’intercaler entre les RTX PRO 6000 et RTX PRO 5000. Avec ses 21 760 cœurs CUDA et ses 84 Go de GDDR7, elle est toutefois plus proche de sa grande sœur que de la petite.

RTX Pro 6000 > RTX PRO 5500 >> RTX PRO 5000

Si vous avez bonne mémoire, l’une des caractéristiques ci-dessous a dû vous parler. En matière de cœurs CUDA, la RTX PRO 5500 est en effet taillée comme la GeForce RTX 5090. Elle exploite d’ailleurs le même GPU, le GB202. En matière de VRAM, la comparaison est en revanche largement à son avantage, avec 84 Go contre 32 Go. Cette mémoire affiche une bande passante de 1 398 Go/s et bénéficie de l’ECC.

Conformément à son pedigree, la carte vise les charges de travail professionnelles. Sa capacité mémoire laisse de la marge pour charger des modèles d’IA volumineux et manipuler des scènes ou jeux de données lourds, sans devoir répartir systématiquement la charge sur plusieurs GPU. Au besoin, elle gère le Multi-Instance GPU (MIG), qui permet de la diviser en deux instances isolées ayant chacune 42 Go de mémoire.

Côté affichage, ce sont jusqu'à quatre sorties DisplayPort 2.1b. La carte exploite une interface PCIe 5.0 x16. Elle est pensée pour des configurations en rack et sera proposée avec un refroidissement par air ou par liquide.

NVIDIA n’a pas encore communiqué le tarif de cette RTX PRO 5500. Pour votre gouverne, la RTX PRO 6000 coûte désormais 16 000 dollars. Elle était trouvable à moins de 8 000 dollars en mars 2025. Quant à la disponibilité de la nouvelle venue, la page officielle la qualifie de « prochaine ». En attendant, elle vient compléter une gamme professionnelle Blackwell décidément bien fournie.

Carte graphique PRO Blackwell GPU Cœurs CUDA Mémoire TDP (jusqu'à) RTX PRO 6000 Workstation Edition GB202 24 064 96 Go G7 ECC 600 W RTX PRO 6000 Server Edition GB202 24 064 96 Go G7 ECC 600 W RTX PRO 6000 Max-Q Edition GB202 24 064 96 Go G7 ECC 300 W RTX PRO 5500 Workstation Edition GB202 21 760 84 Go G7 ECC 600 W RTX PRO 5000 72 Go GB202 14 080 72 Go G7 ECC 300 W RTX PRO 5000 GB202 14 080 48 Go G7 ECC 300 W RTX PRO 4500 GB203 10 496 32 Go G7 ECC 200 W RTX PRO 4500 Server Edition GB203 10 496 32 Go G7 ECC 165 W RTX PRO 4000 GB203 8 960 24 Go G7 ECC 140 W RTX PRO 4000 SFF GB203 8 960 24 Go G7 ECC 70 W RTX PRO 2000 GB206 4 352 16 Go G7 ECC 70 W

Des GeForce RTX 5090 détournées

En passant, nous ne l’avons pas traitée indépendamment et l’information a déjà fait les gros titres un peu partout, mais il semblerait que les RTX PRO Blackwell ne soient pas les seules à avoir la faveur des exploitants de serveurs IA. Des clichés publiés par HKEPC montrent des palettes de GeForce RTX 5090 vouées à finir dans de telles machines.

中國很多廠商會在各地收購 RTX 5090 並組裝成 AI 工作站出售。 pic.twitter.com/AssaXEylJ0 — HKEPC (@hkepcmedia) September 10, 2026

Il convient toutefois de préciser que ces photos ont été explicitement retouchées par IA. En temps normal, de telles « preuves » constituent déjà des matériaux informationnels très limités, à partir desquels il est hasardeux d’extrapoler ou de tirer des conjectures. Elles sont donc à considérer avec prudence et ne permettent pas, à elles seules, de certifier d'une tendance et encore moins d'en estimer l’ampleur.

Ceci dit, le détournement de GeForce n’a pas attendu l’IA. Pendant le boom des cryptomonnaies, les mineurs avaient déjà largement contribué à vider les stocks de cartes graphiques. NVIDIA avait introduit des modèles Lite Hash Rate pour tenter de les détourner de cette gamme (avec un succès très relatif, d'autant plus que le dispositif avait fini par être contourné). L’IA prend aujourd’hui le relais, avec des conséquences qui rappellent forcément cette période. Les prix de certaines RTX 5090 ont d’ailleurs flambé ces dernières semaines.

Enfin, vous aurez relevé le nom des cartes visibles sur ces photos. Ce ne sont pas des RTX 5090D, ces références destinées au marché chinois et dont les performances ont été limitées pour se conformer aux restrictions américaines à l’exportation, mais bien d'authentiques RTX 5090.