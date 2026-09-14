Des PC privés de son à cause de la dernière mise à jour de Windows 11

Des PC privés de son à cause de la dernière mise à jour de Windows 11

Des PC privés de son à cause de la dernière mise à jour de Windows 11

Cela faisait un moment que nous n’avions pas commencé la semaine en relatant un nouveau bogue de Windows 11 (susceptible d’impacter le quidam, sans quoi, il faudrait s’y consacrer à temps plein). Et un moment, c’est relatif, puisque ça remonte à trois semaines avec les soucis de plantage de jeux avec certains logiciels RGB. Conformiste, Microsoft est décidée à ne pas nous laisser perdre nos bonnes habitudes ; la mise à jour KB5124008 a été déployée avec son petit lot de surprises.

Remarquez, ne pas avoir de son, des fois, ce n'est pas plus mal © ABC News

Windows 11 joue encore une fausse note

Cette fois, certains utilisateurs se retrouvent tout simplement sans son après l’installation de ce màj. Elle a été distribuée le 8 septembre dans le cadre du Patch Tuesday. L’entreprise a confirmé le problème et travaille désormais à son correctif.

Le bug concerne précisément certains périphériques audio USB répondant à la norme USB Audio Class 1.0. Après l’installation de la mise à jour, le périphérique refuse de démarrer ou ne produit plus aucun son. Dans certains cas, le microphone se mure aussi dans le mutisme. Windows affiche alors un très explicite « This device cannot start. Code 10 » dans le Gestionnaire de périphériques.

L'USB Audio Class 1.0 est une norme audio USB ancienne, toujours prise en charge nativement par Windows. Elle ne doit toutefois pas être confondue avec la norme USB 1.0 : un périphérique audio UAC1 peut parfaitement utiliser une liaison USB 2.0. Bien sûr, Windows prend également en charge la plus récente USB Audio Class 2.0.

Le comportement varie aussi selon la configuration audio. Des périphériques continuent de fonctionner normalement en stéréo, mais sont victimes d'aphasie dès qu'ils passent à une configuration multicanal, notamment en 8 canaux ou avec certains modes audio 3D. Dans ces cas précis, repasser sur la configuration intiale doit suffire à leur faire retrouver la parole.

Bref, si votre DAC ou casque USB n’émet plus de décibels ces derniers jours, il n’est pas défectueux et n’a pas non plus fait vœu de silence ; il subit juste une extinction de voix causée par le Patch Tuesday précité. Microsoft indique (via Windows Latest) travailler à une résolution censée arriver dans une prochaine mise à jour.