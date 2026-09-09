DLSS 5 : quand lâ€™undervolting jette un sort Ã  la consommation

Le DLSS 5 transfigure les visuels grÃ¢ce au Neural Rendering, mais sa contrepartie n'est pas seulement une chute dâ€™IPS. Il sollicite fortement les Tensor Cores et fait parfois grimper la consommation GPU de maniÃ¨re spectaculaire.

Un utilisateur de Reddit a toutefois constastÃ© qu'un undervolt bien rÃ©glÃ© rÃ©duisait la consommation d'environ 40 Ã 50 W sur sa GeForce RTX 4090, et ce quasiment sans aucune incidence sur les performances. Avec le DLSS 5 et le MFG x4, sa carte passe par exemple de 435 Ã 388 W, tout en conservant 175 IPS. Sans MFG, elle descend de 426 Ã 387 W, tandis que le nombre dâ€™images par seconde passe de 51 Ã 52.

Lâ€™approche est intÃ©ressante, mais ses observations doivent tout de mÃªme Ãªtre nuancÃ©es. Il s'agit d'un seul GPU, d'un seul utilisateur et d'un rÃ©glage d'undervolt particulier â€” qui plus est rapportÃ© dans un unique jeu (Hogwarts Legacy : L'hÃ©ritage de Poudlard). En outre, la GeForce RTX 4090 est depuis longtemps rÃ©putÃ©e pour bien se prÃªter Ã ce type dâ€™ajustements. Des retours dans le mÃªme fil montrent dâ€™ailleurs que les rÃ©sultats varient fortement selon les cartes et les frÃ©quences visÃ©es.

Un coup de baguette magique pour allÃ©ger la facture (oui, on les fera toutes)

CommenÃ§ons par les relevÃ©s de celui qui se fait appeler om_the_best.

Configuration Conso IPS DLSS 5 OFF + MFG x4, stock 386 W 360 DLSS 5 OFF + MFG x4, undervolt 311 W 355 DLSS 5 ON + MFG x4, stock 435 W 175 DLSS 5 ON + MFG x4, undervolt 388 W 175 DLSS 5 ON, MFG OFF, stock 426 W 51 DLSS 5 ON, MFG OFF, undervolt 387 W 52

Ils mettent en Ã©vidence lâ€™intÃ©rÃªt de l'undervolting pour son cas. La manip diminue la consommation sans sacrifier les performances.

En passant, rappelons que lâ€™undervolt ne doit pas Ãªtre confondu avec le Power Limit. RÃ©duire la limite de puissance revient Ã imposer au GPU une enveloppe Ã©nergÃ©tique plus basse. Si la carte atteint cette limite, elle peut alors Ãªtre contrainte de rÃ©duire automatiquement sa frÃ©quence pour rester dans les clous. L'undervolting cherche plutÃ´t Ã amÃ©liorer l'efficacitÃ© du GPU. Le but est de trouver le couple tension / frÃ©quence idÃ©al pour la puce, celui permettant de conserver les frÃ©quences avec moins de tension. Ce point nâ€™est donc pas universel. Le gain dÃ©pend fortement de la qualitÃ© du silicium et du rÃ©glage choisi.

Il ne faut donc pas transformer ce retour en recette universelle. L'auteur prÃ©cise lui-mÃªme utiliser son profil d'undervolting depuis 2022 et le juge particuliÃ¨rement stable. D'autres propriÃ©taires de RTX 4090 rapportent toutefois des rÃ©glages diffÃ©rents dans les commentaires.

Concernant les RTX 50, plusieurs dÃ©tenteurs de cartes Blackwell, en particulier de GeForce RTX 5070, ont constatÃ© que leurs profils d'undervolting rendaient le GPU instable. Chacun y va de ses petits rÃ©glages et de son retour dâ€™expÃ©rience, mais en la matiÃ¨re, aucun rÃ©glage ne peut Ãªtre directement transposÃ© dâ€™un GPU Ã lâ€™autre. Alors, si vous souhaitez profiter du DLSS 5 sans le payer inutilement sur votre facture dâ€™Ã©lectricitÃ©, lâ€™undervolting peut Ãªtre un levier intÃ©ressant, mais sous rÃ©serve de vÃ©rifier progressivement la stabilitÃ© de votre carte.