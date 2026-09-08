Intel prÃ©parerait une nouvelle hausse du prix de ses CPU

Intel sâ€™apprÃªterait Ã relever une nouvelle fois le prix de ses processeurs PC. Selon des sources de la chaÃ®ne dâ€™approvisionnement citÃ©es par le DigiTimes, les tarifs augmenteraient dâ€™environ 10 % Ã partir du 5 octobre. Il sâ€™agirait du troisiÃ¨me ajustement depuis la fin de 2025, aprÃ¨s une hausse du mÃªme acabit au premier trimestre 2026 puis une autre en juillet.

Moins de volumes, plus de marges

Cette politique traduirait surtout la volontÃ© dâ€™Intel dâ€™amÃ©liorer ses marges plutÃ´t que de reconquÃ©rir des parts de marchÃ©. Rappelons quâ€™au deuxiÃ¨me trimestre, Intel est passÃ©e sous les 70 % du marchÃ© x86, son plus bas niveau depuis 1995. Pour compenser cette perte en volume â€” qui nâ€™est pas intÃ©gralement imputable Ã lâ€™entreprise sur le segment grand public, ce marchÃ© Ã©tant, on ne vous apprendra rien, plutÃ´t moribond â€”, Intel opterait donc pour une augmentation des prix moyens afin de maximiser sa marge. Un choix cyniquement cohÃ©rent alors que les livraisons mondiales de PC devraient lÃ©gÃ¨rement reculer, passant de 260 millions Ã environ 250 millions dâ€™unitÃ©s en 2027.

Le journal suggÃ¨re aussi quâ€™Intel envisage de faire le mÃ©nage dans ses gammes les moins rentables. Celles-ci sont dÃ©signÃ©es par Â« Small Core Â». Ce terme gÃ©nÃ©rique ne dÃ©signe pas une gamme commerciale officiellement baptisÃ©e ainsi. De ce que nous comprenons, il sâ€™agit ici dâ€™une appellation utilisÃ©e pour dÃ©signer des processeurs Ã petits cÅ“urs et basse consommation, notamment destinÃ©s aux PC industriels, aux systÃ¨mes embarquÃ©s et aux appareils IoT.

En revanche, nous ne pensons pas que cette appellation englobe les Wildcat Lake. Des puces dâ€™entrÃ©e de gamme Ã faible consommation, quâ€™Intel a lancÃ© pour rendre son offre plus compÃ©titive. Ces Core Series 3 commencent en effet tout juste Ã Ãªtre adoptÃ©s par les OEM. Câ€™est notamment le cas de Dell avec ses XPS 13 et Dell 14S, deux ordinateurs portables qui ciblent explicitement le MacBook Neo et les Ã©tudiants, ou encore dâ€™Acer avec les Swift Blade 14 et Swift Air 16 dÃ©voilÃ©s Ã lâ€™occasion de lâ€™IFA 2026. Citons aussi Framework, qui vient de remplacer ses anciennes options Core de 13e gÃ©nÃ©ration par des Core 3/5/7 Wildcat Lake.

Enfin, cÃ´tÃ© production, lâ€™entreprise composerait avec une capacitÃ© sous tension. Pour des motifs de rentabilitÃ©, elle privilÃ©gierait les processeurs serveur dans ses propres usines, au dÃ©triment des capacitÃ©s disponibles pour les CPU PC, et quitte Ã davantage externaliser chez TSMC.

En passant, souvenez-vous quâ€™Intel a aussi relancÃ© la production de ses Core en LGA-1700 face au regain dâ€™intÃ©rÃªt quâ€™ils suscitent. Ces processeurs reposent sur des procÃ©dÃ©s de gravure plus anciens. MalgrÃ© la pression actuelle sur les capacitÃ©s de production, ils ne donc sans doute pas menacÃ©s.

Vous trouverez un rÃ©sumÃ© assez exhaustif de l'article source dans le X ci-dessous.