Le DLSS 5 ressuscite le multi-GPU avec deux RTX 5060 Ti

Lors de la première présentation du DLSS 5, NVIDIA avait plus ou moins exploité le concept du SLI, en combinant deux GeForce RTX 5090. L’une faisait tourner le jeu, l’autre le modèle. Fort heureusement pour eux, grâce aux optimisations effectuées depuis, les détenteurs de GeForce RTX 50 (et à terme de GeForce RTX 40) peuvent profiter de la techno sans avoir à installer deux RTX 5090 dans leur système. Une association qui serait coûteuse à l’achat, à l’usage, et qui accessoirement, doublerait le risque de voir le PC s’embraser ! Un certain Marcelo Guibout a toutefois repris la preuve de concept de NVIDIA. Nous n’y retrouvons pas le vaisseau amiral de Blackwell, mais deux GeForce RTX 5060 Ti 16 Go.

Le SLI version DLSS 5

Les deux cartes travaillent donc de concert : la première se charge du rendu graphique, tandis que la seconde prend en charge le Neural Rendering du DLSS 5. Pour mettre en place cette configuration, le moddeur a utilisé Neural Coprocessor, également baptisé MGPU Bridge, un add-on public destiné à ReShade. Celui-ci exploite le lien PCIe pour transférer l’image rendue par le GPU principal vers le second GPU. Ce dernier applique alors le traitement du DLSS 5, puis transmet l’image finale à l’écran. Ce combo improvisé a été mis à l’épreuve de Cyberpunk 2077 et de The Blood of Dawnwalker (pas aussi beau, mais apparemment très gourmand). Sans surprise, il s’avère bénéfique pour la fréquence d’images par seconde.

Réglage DLSS Fréquence sans DLSS 5 Avec DLSS 5 et une seule carte Avec DLSS 5 et deux cartes Ultra Performance 172 70 157 Performance 129 59 106 Qualité 99 55 91 DLAA 69 44 69

Concrètement, avec le Neural Coprocessor activé dans cette configuration multi-GPU, les gains vont grosso modo de 57 à 124 % (par rapport à l’exécution du DLSS 5 sur un unique GPU). Les fréquences restent toutefois inférieures à celles obtenues avec le DLSS 5 désactivé. Quant au concept, il n’a rien de farfelu. Il rappelle l’époque désormais révolue du SLI et du CrossFire. Ou encore celle où des joueurs installaient des cartes PhysX dans leur machine. Bon, et pour conclure en restant parfaitement rigoureux, ce n’est pas du SLI à proprement parler, puisque les deux GPU ne se partagent pas le rendu. Le principe ici consiste plutôt à consacrer une seconde carte au Neural Rendering. La seconde vidéo :