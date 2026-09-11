Un énième Ryzen 5 pour les 10 ans de l’AM4

Quand il n'y en a plus, il y en a encore ! L’AM4 accueille un quelquetième membre. L’AM4, ce socket inauguré en 2016, et qui, malgré les débuts de l’AM5 en 2022, n’a décidément pas l’intention de prendre sa retraite. L'AM4, ce socket qu'Édouard Philippe rêverait donc sûrement de personnifier et d’ériger en modèle pour la campagne présidentielle à venir. Bref, l'AM4 rempile pour un nouveau p’tit jeune, le Ryzen 5 5500F. Puce certes moins illustre que le Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition, mais désormais membre, au même titre que celle-ci, de la très grande famille des processeurs pris en charge par ce socket.

Verzanne ?

En matière de calendrier, c’est plutôt carré. Le Ryzen 5 5500F est apparu sur le site d’AMD hier, soit le 10 septembre 2026. L'entreprise avait lancé l'AM4, ou plutôt les Bristol Ridge, en septembre 2016 — notre article remonte au 6 septembre de ladite année. À l’époque, gageons que pas grande monde n'aurait parié sur une telle longévité !

Cette pérennité mise à part, le nouveau venu ne devrait pas vous enthousiasmer plus que ça. C’est un processeur Zen 3 à 6 cœurs / 12 threads. Il fonctionne à 3 GHz de base et monte jusqu’à 4,4 GHz en boost, pour un TDP de 65 W. Surtout, conformément à son numéro, il se borne à 16 Mo de cache L3 (le Ryzen 5 5600 en possède le double).

Ne vous y trompez pas non plus, le suffixe F ne trahit pas un Ryzen 5 5500 amputé de son iGPU. Et pour cause, pour cette gamme, cette unité n’était pas encore la norme chez AMD. Alors à défaut de caractériser l'ablation d’iGPU, pour la simple et bonne raison qu’il n’y a rien à ablater (oui, le verbe associé au nom « ablation » n'est pas « ablationner », mais « ablater », NDRE — Note D'un Rémi Eunuque) le F qualifie ici un processeur légèrement moins véloce — à l’instar du Ryzen 5 5600F par rapport au Ryzen 5 5600. Et en effet, le Ryzen 5 5500 a une fréquence de base de 3,6 GHz, booste à 4,4 GHz.

Il y a tout de même une petite subtilité du côté du PCIe. Bien qu’il n’ait pas droit aux 32 Mo de cache des Ryzen 5 Vermeer, ce Ryzen 5 5500F en est un au regard de sa connectivité. Il prend en charge, à ce titre, le PCIe 4.0, et non le PCIe 3.0 comme les Cezanne (classe à laquelle appartient le Ryzen 5 5500). En somme, ce nouveau venu est un Vermeer réduit à 16 Mo de cache L3.

Ready for the new Ryzen lineup. ⚡



ASUS motherboards now support the AMD Ryzen™ 5 7500 on the AM5 platform and the Ryzen™ 5 5500F on the AM4 platform.#Motherboard pic.twitter.com/k9nhnzUecp — ROG Global (@ASUS_ROG) September 10, 2026

Vous l’avez vu sur le X d’ASUS dont l’image sert à l’illustration de cet article, la puce AM4 débarque en compagnie d’un processeur pour l’AM5, le Ryzen 5 7500. Cette fois, nulle anomalie à signaler : c’est un Ryzen 5 7500F qui a retrouvé sa partie graphique. À savoir deux unités de calcul, là pour assurer le service minimum.

Caractéristique Ryzen 5 5500F Ryzen 5 7500 Socket AM4 AM5 Architecture Zen 3 Zen 4 Puce Vermeer Raphael Cœurs / Threads 6 / 12 6 / 12 Fréquence de base 3 GHz 3,7 GHz Fréquence Boost Jusqu’à 4,4 GHz Jusqu’à 5,0 GHz Cache L3 16 Mo 32 Mo TDP 65 W 65 W Circuit graphique intégré Non RDNA 2, 2 CU Fréquence de l’iGPU Y’a pas Jusqu’à 2,2 GHz Version PCIe PCIe 4.0 PCIe 5.0

Ces Ryzen 5 5500F et Ryzen 5 7500 ont des dates de lancement établies au 10 septembre. AMD n’a communiqué aucun tarif par contre.