Ubisoft commence Ã  desserrer lâ€™Ã©tau dâ€™Ubisoft Connect sur Steam

Faire des infidÃ©litÃ©s Ã Steam ; presque tous les Ã©diteurs lâ€™ont imaginÃ©, et beaucoup sont passÃ©s Ã lâ€™acte. Au grand dam des joueurs. Ces derniers ont vu les lanceurs pulluler et doivent souvent consentir Ã vÃ©roler leur PC pour profiter de certains jeux. La bonne nouvelle, câ€™est que quelques-uns, aprÃ¨s avoir voulu brouter une herbe quâ€™ils pensaient plus verte ailleurs, voire quâ€™ils croyaient Ãªtre en mesure de faire pousser, finissent par revenir au bercail. Ce fut le cas de Bethesda, par exemple, dont le launcher Bethesda.net sâ€™est lamentablement vautrÃ©. Câ€™est dÃ©sormais au tour dâ€™Ubisoft dâ€™esquisser un rapprochement.

Vers la fin des doubles lanceurs ?

Lâ€™Ã©diteur teste une alternative Ã Ubisoft Connect, son launcher tiers, pour Prince of Persia: The Lost Crown. Via des Ubisoft Connect Services directement intÃ©grÃ©s Ã Steam, Ubisoft permet Â« des fonctionnalitÃ©s comme la progression croisÃ©e, le cross-play, la sÃ©curitÃ© des joueurs, les dÃ©fis et les rÃ©compenses, entre autres, sans nÃ©cessiter lâ€™installation ou le lancement du launcher Ubisoft Connect PC Â».

Le communiquÃ© rÃ©vÃ¨le que Â« cette premiÃ¨re version constitue une premiÃ¨re Ã©tape vers une expÃ©rience de lancement plus fluide et simplifiÃ©e sur Steam. Nous continuerons Ã faire Ã©voluer et Ã amÃ©liorer les Ubisoft Connect Services au fil du temps, avec pour objectif de proposer les fonctionnalitÃ©s et services que les joueurs utilisent et attendent, tout en rendant lâ€™expÃ©rience sur Steam aussi transparente que possible. Les Ubisoft Connect Services Ã©volueront progressivement et seront dÃ©ployÃ©s Ã lâ€™avenir sur davantage de jeux Ubisoft disponibles sur Steam Â».

Prince of Persia: The Lost Crown est un bon jeu, mais sa cote de popularitÃ© en 2026 nâ€™est sans doute pas Ã©norme. EspÃ©rons donc que, comme le formule Ubisoft, dâ€™autres productions plus populaires suivront le mÃªme chemin. Si lâ€™on se fie aux statistiques Steam du moment, le titre de cet Ã©diteur le plus jouÃ© sur la plateforme de Valve est Tom Clancyâ€™s Rainbow Six Siege (avec environ 37 000 joueurs simultanÃ©s au moment oÃ¹ nous Ã©crivons ces lignes).

Chez un autre poids lourd du secteur, EA, une concession similaire a Ã©tÃ© faite pour Battlefield 6. Lâ€™opus nÃ©cessite un compte EA, mais nâ€™impose pas lâ€™EA App aux joueurs qui le possÃ¨dent sur Steam. Lâ€™application reste en revanche nÃ©cessaire pour les dÃ©tenteurs de Battlefield 6 sur lâ€™Epic Games Store.

Nous verrons si ce sont lÃ les prÃ©misses dâ€™un revirement. Commercialement parlant, on peut sâ€™interroger sur la barriÃ¨re que constituent ces lanceurs. Typiquement, sâ€™interroger sur la proportion de clients susceptibles de passer leur tour au seul motif quâ€™un jeu nÃ©cessite lâ€™EA App ou Ubisoft Connect. Des joueurs dÃ©clarent effectivement renoncer Ã certains titres pour cette raison dans des Ã©changes sur les forums Steam, mais difficile de quantifier lâ€™ampleur du phÃ©nomÃ¨ne. Et nous nâ€™avons pas trouvÃ© de sondage qui permettrait de lâ€™objectiver. Ce qui est certain, câ€™est que la vitrine de Steam est sans commune mesure avec la visibilitÃ© offerte par les autres lanceurs.

Il y a peut-Ãªtre aussi une explication plus rationnelle Ã la dÃ©cision dâ€™Ubisoft. Ne plus imposer Ubisoft Connect pour lancer les jeux pourrait Ãªtre favorisÃ© par le recours croissant Ã des solutions comme Proton, ainsi que par les nouveaux outils de compatibilitÃ© de Steam pour les architectures Arm et Android, FEX et Lepton. Alors, qui sait si, dans un marchÃ© amenÃ© Ã Ãªtre de plus en plus hÃ©tÃ©rogÃ¨ne, certains Ã©diteurs nâ€™entrevoient pas finalement un intÃ©rÃªt Ã laisser Ã la plateforme de Valve le soin de centraliser davantage de services.

Enfin, puisque nous parlons dâ€™Ubisoft, signalons en passant que plusieurs de ses jeux ont dÃ©sormais intÃ©grÃ© le programme Disc-to-Digital de Xbox.