L’overlay NVIDIA gagne quelques métriques CPU

Cela prend du temps, mais l'overlay de la NVIDIA App complète peu à peu son arsenal de métriques. Le panneau de statistiques est désormais capable d’afficher la température, la fréquence et la consommation du processeur. Décidément, on n’arrête pas le progrès !

© CDH

Un suivi un peu plus touffu, mais toujours sommaire

L’ajout est surtout intéressant pour les utilisateurs qui souhaitent éviter d’empiler les logiciels de monitoring. Jusqu’ici, afficher la température du CPU dans un jeu avec l’overlay NVIDIA nécessitait de passer par un outil supplémentaire, comme MSI Afterburner accompagné de RivaTuner, ou HWiNFO. Une petite cuisine logicielle dont on peut désormais se dispenser, au moins pour les besoins les plus basiques. Pour mémoire, cet overlay s'active via la combinaison Alt + R.

L’ensemble reste tout de même limité. L’overlay n’est toujours pas en mesure d’afficher l’utilisation de la mémoire vive ou de la VRAM. Quant au suivi de l’utilisation du CPU, il reste finalement limité. Il n’est par exemple pas possible d’observer séparément l’activité de chaque cœur ou thread. Un monitoring complet de la fréquence d'images, en dehors des basiques IPS momentanées, manque aussi toujours à l’appel. Pour surveiller finement votre configuration, MSI Afterburner, HWiNFO, FrameView et compagnie restent donc encore largement inégalés.

Du moins, si vous êtes chez NVIDIA. Une fois n’est pas coutume, en matière de suivi et de superposition, AMD fait mieux, ou disons plus exhaustif, avec son logiciel Adrenalin Edition. Il donne accès à sept métriques pour le CPU et à dix pour le GPU (sept pour le GPU en tant que tel, auxquelles s’ajoutent les trois consacrées à la VRAM). Nous n’avons pas de GPU Arc Intel sous la main, mais l’entreprise a l’air au niveau d’AMD sur la télémétrie.

© CDH

L’info a été relayée sur Reddit puis reprise par Digital Foundry. Bien qu'ils ne soient pas mentionnés dans les notes de mise à jour, ces ajouts nécessitent de passer à la version 11.0.9.251 de la NVIDIA App. Pour configurer les paramètres que vous souhaitez voir affichés, il faut les définir dans l’overlay (Alt + Z), onglet Statistiques (voir image d'illustration).

En matière de temporalité, ce regain d’intérêt pour le CPU se produit à l’aune du lancement des ordinateurs armés de RTX Spark. Des systèmes pour lesquels NVIDIA n'est plus seulement pourvoyeuse de la composante GPU, mais aussi CPU. Sans aller jusqu’à voir un lien direct de cause à effet, la coïncidence n’en est probablement pas une.