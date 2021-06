Remontons le temps pour contextualiser le billet du jour. NVIDIA avait usiné une nouvelle série de GPU Ampere qui limitaient le hashrate de l'Ethereum, ceci était censé éviter la fuite massive des cartes graphiques gaming vers le minage. La RTX 3060 était la première, et force est de constater que non seulement elles sont peu souvent en stock - il n'y a pas de FE sur cette référence - et à des prix exagérés, 2 fois le MSRP. Ces cartes LHR sont peu représentées dans le catalogue, elles sont rares, sont certainement violées par les scalpers pour les revendre sur les sites spécialisés, bref elles n'ont pas changé les choses. Au mieux, peut-on se dire que les quelques cartes qui ne sont pas prises par les mineurs malgré les restrictions vont aux joueurs, mais clairement pas assez.

Plus récemment, le lancement des RTX 3070 Ti et 3080 Ti aurait dû marquer un tournant, puisqu'elles sont aussi animées, en théorie, par le GPU anti-hashrate. Passé le premier stock à prix MSRP, les cartes ont donc pris une flambée comme les autres, avec disponibilité extrêmement réduite. Le souci semble insoluble pour tout joueur en quête d'une carte graphique à son MSRP, AMD ou NVIDIA d'ailleurs. C'est donc une comédie dramatique que nous subissons depuis des mois, pas prête de s'arrêter.

ASUS, qui était l'un des premiers à clamer une augmentation de prix généralisée sur l'ensemble des produits de son catalogue, était en fait un oiseau de mauvais augure. La malédiction a frappé, aussi ses nouvelles RTX 3070 KO v2, DUAL v2, TUF v2, toutes avec LHR, ne sont ni plus ni moins que des bonnes cartes très certainement, mais pas plus disponibles que les autres, ou pas moins chères. La réelle problématique est que pour acheter une carte récente, il faut une teuch de folie, ou utiliser des scripts, ou le Neeed qui parfois n'a pas le temps de voir les drops tellement ça part vite, mais surtout on achète ce qu'on trouve dans un "ordre de puissance". On n'a plus le choix de rien, c'est la dispo au moment où vous y êtes qui décide de la carte que vous aurez, et plus du tout des raisonnements précis liés aux analyses de dossiers, dont les nôtres. (Source VDCZ)