Une GeForce RTX 3060 bridée à 75 W, mais avec quelques dégâts collatéraux

Dans certains pays, la GeForce RTX 3060 est revenue à la mode. Enfin, à vrai dire, elle l’a toujours été puisqu’elle reste la carte numéro un dans les enquêtes Steam sur le matériel. Un bidouilleur chinois a décidé de malmener son GPU GA106 en le contraignant à un format blower et en le privant de son connecteur d’alimentation. La carte doit donc tirer son jus des 75 W fournis par le slot PCIe. S’il y a quelques semaines, la GeForce RTX 3060 à ses pleines capacités nous avait impressionnés, ici, les prestations sont plutôt mauvaises.

Petite et frugale, mais c'est tout

La carte est certes compacte. Elle ne propose cependant qu’une sortie HDMI et une sortie DisplayPort. Quant au système de refroidissement de type blower, il a l’air particulièrement rudimentaire. Le GPU est surmonté d’un petit dissipateur, tandis qu’une fine coque métallique fait office de structure et participe à la dissipation thermique. Le PCB ne possède même pas de backplate.

you may wonder why someone would need to set the power limit lower than what nvidia allows. someone in china makes a cableless 3060 that requires no external power connection. an 3060 runs at 170w stock, but it can go as low as 100w.



a bilibili channel (WestmereX丶冷月) recently… https://t.co/Hn9PPrRHRY pic.twitter.com/pRuuRthwNc — UNIKO's Hardware ???? (@unikoshardware) September 4, 2026

Une GeForce RTX 3060 classique a un TDP de 170 W et nécessite un branchement en PCIe 8 broches. Le concepteur a donc modifié le circuit de mesure de la puissance, apparemment au moyen d’un shunt mod. Avec seulement 75 W à sa disposition, le GPU n’est logiquement plus capable de fonctionner à son plein potentiel. Sa fréquence dépasse à peine les 900 MHz ; la fréquence Boost officielle de la RTX 3060 est de 1,78 GHz.

Le résultat est sans appel dans 3DMark Time Spy : la carte modifiée décroche 4 821 points. La moyenne est de 8 755 points pour une RTX 3060 classique. TPU et TH, qui ont relayé cette news, indiquent que ce piètre résultat la place au niveau de cartes graphiques comme la GeForce GTX 1060 ou la Radeon RX 580. C’est partiellement vrai, ces deux références ayant des moyennes de respectivement 4 203 et 4 354 points. Dans le fond, peu importe ; rappelons que Pascal remonte à 2016 et Polaris 20 à 2017.

Les performances ne sont pas les seules à prendre un coup. Malgré sa consommation limitée à 75 W, le GPU dépasse 90 °C au niveau du hotspot pendant le test Time Spy. Le refroidissement pâtit donc aussi de ce sacrifice sur l’autel de la compacité.

Certains trouveront peut-être un intérêt dans cette expérimentation. En pratique, une carte de type blower plus classique avec connecteur, ou encore GPU mobile plus récent au sein d’un mini-PC, sont sûrement plus pertinents.