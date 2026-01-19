Patch Tuesday 2026 : Windows 11 a démarré l’année par quelques fausses notes

Si Microsoft espérait débuter 2026 en déployant un premier Patch Tuesday (KB5074109) de l’année vierge de tout bug, c’est râpé. Celui déployé le 13 janvier pour Windows 11 a bien apporté son lot de correctifs, mais aussi son cortège de dysfonctionnements.

Outre les correctifs de sécurité et quelques nouvelles fonctionnalités détaillés ci-dessus, ce Patch Tuesday a également généré de nouveaux problèmes : écrans noirs, Outlook bloqué et pertes de connexion à Azure Virtual Desktop, entre autres. Le site Windows Latest en a dressé l’inventaire.

Pour les utilisateurs d’Outlook Classic avec des comptes POP, l’application peut sembler correctement fermée alors que le processus outlook.exe reste actif en arrière-plan, ce qui empêche tout redémarrage. Le remède consiste à tuer manuellement le processus via le Gestionnaire des tâches — opération à répéter à chaque fermeture. Microsoft a reconnu le problème, mais n’a pas encore déployé de correctif.

Dans un registre plus visible, plusieurs rapports font état d’écrans noirs soudains, durant lesquels le bureau se fige pendant une à deux secondes avant de revenir à la normale. D’autres utilisateurs indiquent que leur fond d’écran a été réinitialisé sur un noir uni après l’installation de la mise à jour. Les causes de ces errements n’ont pas été clairement identifiées à ce stade, mais ils toucheraient des machines équipées de cartes graphiques AMD et NVIDIA, sans discrimination, selon notre confrère.

Quelques solutions de contournement ont néanmoins émergé : pour les écrans noirs intermittents, modifier temporairement les paramètres DisplayPort de l’écran, par exemple en passant de la version 1.4 à 1.2 avant de revenir au réglage initial, semble bénéfique. Quant aux fonds d’écran supprimés, il suffit de les reconfigurer manuellement dans les options de personnalisation.

Enfin, les clients d’Azure Virtual Desktop et de Windows 365 ont été confrontés à des échecs d’authentification lors de tentatives de connexion au Bureau à distance. Microsoft a réagi en déployant un Known Issue Rollback (KIR) afin de désactiver la fonctionnalité en cause, puis en publiant des correctifs hors bande (out-of-band, OOB) le 17 janvier. Ces mises à jour doivent être installées manuellement depuis le Microsoft Update Catalog (le cas échéant, avec le code KB5077744 pour Windows 11 25H2 / 24H2 ; KB5077793 / KB5077800 pour Windows Server 2025 / 2022).

Notez qu'une mise à jour hors bande est aussi disponible pour un bogue qui empêche l’arrêt complet ou la mise en veille prolongée de certains PC sous Windows 11 23H2 après l’installation de la mise à jour KB5073455. Le système entame bien la séquence d’extinction, mais redémarre systématiquement au lieu d’atteindre l’état de veille ou d’arrêt attendu. Le problème concerne exclusivement les machines avec lancement sécurisé. Surtout, cette version de Windows n’étant plus prise en charge pour le grand public, elle se borne à un nombre restreint d’environnements professionnels. Mais au cas où, cherchez la KB5077797.

Pour finir, quelques témoignages relayés sur Reddit ont fait état de baisses de performances en jeu, en particulier sur des configurations équipées de cartes graphiques NVIDIA. Ces allégations n’ont toutefois pas été étayées par des éléments probants.